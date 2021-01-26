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أخبار العالم

تحذير خطير من جوتيريش: دخلنا أزمة اقتصادية منذ 100 سنة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:59 ص
جوتيريش
جوتيريش
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محمد علي
صدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، العالم بتصريحه الجديد الذي قال فيه، أن دول الأرض دخلت في أسوأ أزمة اقتصادية خلال المئة عام الماضية، بسبب تداعيات وآثار جائحة فيروس كورونا المستجد، داعيًا إلى تكاتف العالم للخروج من المحنة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

واعتبر الأمين العام جوتيريش إن العالم يمر اليوم بأضعف مراحله حيث يعاني من "الهشاشة".

وقال : "توفى أكثر من مليوني شخص (بسبب الوباء)، ونحن في أسوأ أزمة اقتصادية منذ مائة عام"، وذلك في كلمة له أدرجت في جدول أعمال  منتدى دافوس، في موقع المنظمة الإلكتروني.

وذكرت جوتيريش إن الوباء كشف أسوأ مافي البشرية، كعدم المساواة بين الناس والدول، وأزمات المناخ والتنوع البيولوجي.

ودعا جوتيريش العالم للتكاتف والتعاون لعبور الكارثة، لأن الحرب ضد الطبيعة، ينتج عنها فعل عكسي، وأن الطبيعة لابد أن ترد وترد الضربة.

وقال بهذا الشأن: "الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمدن يجب أن تعمل معًا".

وحثّ جوتيريش العالم على استغلال الفرصة الظاهرة في العام البادئ بالتعاون في كل شيء لعبور الأزمة. 
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