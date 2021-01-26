بعد ضبطه متلبسًا بالسرقة.. مراهق يعتدي على حراس أمن مركز تسوق في تشيلي

رصدت لقطات مصورة تداولتها وسائل إعلام اعتداء مراهق في الـ16 من عمره على حراس الأمن بمركز للتسوق، وإصابته اثنين منهم بـ سكين كان في حوزته خلال مواجهة محتدمة نشبت عقب ضبطه ومجموعة من شركائه متلبسين بالسرقة.





وأفادت تقارير إخبارية بأن الحادث وقع بأحد مراكز التسوق في مدينة "كولينا" الواقعة شمال دولة تشيلي بأمريكا الجنوبية يوم الأحد الماضي، وكما تبين من خلال اللقطات الخاصة بالحادث فإن مجموعة من حراس الأمن تجمعوا حول السارق الذي بدا في حالة هياج، وحاول أحدهم السيطرة عليه واحتجازه بعد طعنه أحد زملائه بالسكين، وفي الوقت ذاته حاول آخر ضربه بهراوة وسط حالة من الفوضى والصرخات المدوية التي سادت بمركز التسوق.









وتدخل عدد من المتسوقين لمحاولة السيطرة عليه أيضًا، لكنه شرع في مطاردة حارس أمن بالسكين وحاول الأخير الدفاع عن نفسه بهراوة، وفي الوقت ذاته سحب حارس أمن آخر زميله المصاب الذي كان ملقى أرضًا ومن الواضح أنه فقد كمية كبيرة من دمائه.





واستطاع المراهق في أعقاب ذلك أن يطيح بحارس الأمن الذي كان يواجهه بالهراوة أرضًا وهاجمه بالسكين، لكن بقية مسئولي الأمن بمركز التسوق استطاعوا بمساعدة عدد من المتسوقين تقييده وانتزاع السكين من يده، ونُقل اثنان من حراس الأمن إلى منشأة طبية ، حيث تلقوا العلاج من الجروح التي لحقت بهما خلال المواجهة مع المراهق.









وأكدت إدارة مركز التسوق الذي شهد الواقعة أن إصاباتهما ليست خطيرة، في حين تفحص السلطات تسجيلات كاميرات المراقبة أملًا في تحديد هوية المشتبه بهم الآخرين الذين ضُبطوا متلبسين بالسرقة وإلقاء القبض عليهم.



