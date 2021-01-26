موسيماني يحذر لاعبي الأهلي قبل السفر لبطولة كأس العالم للأندية

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، اجتماعًا مع لاعبيه أمس، قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء اليوم.





وشهد الاجتماع تحذيرًا شديد اللهجة من زيادة أوزان الفريق.





وقال المدرب الجنوب أفريقي خلال تلك الجلسة أن أي لاعب سوف يزيد وزنه عن 200 جرام حتى موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية لن يكون له مكان معه في الفترة المقبلة، وسوف يكون هناك قياسات أوزان بشكل يومي خلال معسكر القاهرة والدوحة.



