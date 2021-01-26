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تعليم

دخل غيبوبة 23 يوما.. وفاة طالب هندسة طنطا متأثرا بإصابته في حادث سير

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:07 ص
صدى البلد
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احمد علي
أعلنت الصفحة الرسمية لطلاب كلية الهندسة بجامعة طنطا صباح اليوم الاثنين، وفاة الطالب محمد طارق بالمرحلة الرابعة اثر تعرضه لحادث أليم ووفاته بعد مرور ما يزيد عن 23 يوما من دخوله في نوبه غيبوبة بالعناية المركزة بمستشفيات جامعة طنطا .

وكان  الدكتور ‏محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب توجها في وقت سابق إلى المستشفى التعليمي بالجامعة، للاطمئنان على حالة الطالب محمد طارق فؤاد خطاب بالفرقة الرابعة "قسم الهندسة المدنية" بكلية الهندسة، والذي أصيب في حادث سير أمام سوق الجملة بطنطا مطلع الأسبوع الجاري.
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