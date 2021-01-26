دخل غيبوبة 23 يوما.. وفاة طالب هندسة طنطا متأثرا بإصابته في حادث سير

أعلنت الصفحة الرسمية لطلاب كلية الهندسة بجامعة طنطا صباح اليوم الاثنين، وفاة الطالب محمد طارق بالمرحلة الرابعة اثر تعرضه لحادث أليم ووفاته بعد مرور ما يزيد عن 23 يوما من دخوله في نوبه غيبوبة بالعناية المركزة بمستشفيات جامعة طنطا .



