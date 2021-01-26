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فن

هاشتاج عمرو دياب يتصدر تويتر.. ومغردون: في قلبنا بأغانيه

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:32 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج "عمرو دياب"، وذلك لاستعادة ذكريات أغاني الهضبة. 

وجاءت تغريداتهم كالتالي:

-عمرو دياب وجماله

- عمرو دياب في قلبنا بأغانيه

-من احسن أغاني عمرو دياب "تملى معاك"

-عمرو دياب عليه واحده : "مهما غبت سنين عن عيني، ابتسامتك ضي عيني روحي مش ممكن هترجع الا بوجودك حبيبي" بتقسم قلبي نصين والله.

-تملي معاك وعظمتها في اللايف #عمرو_دياب

-انا عايزة حد يخرجني بليل كده ويشغلي عمرو دياب

-ما يُفسده العالم يصلحه عمرو دياب

-اكتشفت أن لما الأستاذ عمرو دياب قال ' لا في زيه ولا هلاقي ربعه ' مكنش بيكدب انا  مش هلاقي زيه ولا ربعه فعلا مش كلام.

وكان عمرو دياب أثار جدلا قبل أيام بظهوره مع الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، بصورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، في أحد المطاعم بدولة الإمارات خلال احتفال أحد أصدقائها بعيد ميلادها. 

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