هاشتاج عمرو دياب يتصدر تويتر.. ومغردون: في قلبنا بأغانيه

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج "عمرو دياب"، وذلك لاستعادة ذكريات أغاني الهضبة.
وجاءت تغريداتهم كالتالي:
-عمرو دياب وجماله
- عمرو دياب في قلبنا بأغانيه
-من احسن أغاني عمرو دياب "تملى معاك"
-عمرو دياب عليه واحده : "مهما غبت سنين عن عيني، ابتسامتك ضي عيني روحي مش ممكن هترجع الا بوجودك حبيبي" بتقسم قلبي نصين والله.
-تملي معاك وعظمتها في اللايف #عمرو_دياب
-انا عايزة حد يخرجني بليل كده ويشغلي عمرو دياب
-ما يُفسده العالم يصلحه عمرو دياب
-اكتشفت أن لما الأستاذ عمرو دياب قال ' لا في زيه ولا هلاقي ربعه ' مكنش بيكدب انا مش هلاقي زيه ولا ربعه فعلا مش كلام.