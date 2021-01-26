هاشتاج عمرو دياب يتصدر تويتر.. ومغردون: في قلبنا بأغانيه

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج "عمرو دياب"، وذلك لاستعادة ذكريات أغاني الهضبة.





وجاءت تغريداتهم كالتالي:





-عمرو دياب وجماله





- عمرو دياب في قلبنا بأغانيه





-من احسن أغاني عمرو دياب "تملى معاك"





-عمرو دياب عليه واحده : "مهما غبت سنين عن عيني، ابتسامتك ضي عيني روحي مش ممكن هترجع الا بوجودك حبيبي" بتقسم قلبي نصين والله.





-تملي معاك وعظمتها في اللايف #عمرو_دياب





-انا عايزة حد يخرجني بليل كده ويشغلي عمرو دياب





-ما يُفسده العالم يصلحه عمرو دياب





-اكتشفت أن لما الأستاذ عمرو دياب قال ' لا في زيه ولا هلاقي ربعه ' مكنش بيكدب انا مش هلاقي زيه ولا ربعه فعلا مش كلام.



