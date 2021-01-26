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أخبار العالم

أمير الكويت يعزي خادم الحرمين في وفاة الأميرة طرفة آل سعود

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:00 ص
الكويت
الكويت
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أمينة الدسوقى

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، برقية تعزية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، عبر فيها عن تعازيه وصادق مواساته بوفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.


ووفقا لصحيفة "الأنباء"، بعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برقية تعزية أيضا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.


كما بعث الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء، برقية تعزية مماثلة.


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