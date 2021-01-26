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رياضة

بمشاركة 31 دولة.. مصر تنظم بطولة كأس العالم للرماية فبراير المقبل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:08 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
تنطلق فى الشهر المقبل بطولة كأس العالم للرماية على الأطباق المروحية، وذلك فى الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس، على ميادين الرماية بنادي الصيد المصري بمدينة 6 أكتوبر.


وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن البطولة يشارك فيها ٤٠٠ رامي ورامية، يمثلون 31 دولة هي "الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، فرنسا، الدنمارك، ألمانيا، الهند، كازاخستان، المملكة العربية السعودية، الكويت، لبنان، جنوب أفريقيا، هولندا، قطر، روسيا، السويد، سلوفاكيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الاإمارات العربية المتحدة، السنغال، أوكرانيا، كندا، كرواتيا، تشيك، إنجلترا، أيرلندا، لوكسمبرج، ليبيا، النرويج، بولندا، السودان، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة".


وقال صبحى إن بطولة كأس العالم للرماية، تعتبر إحدى البطولات الهامة التي تنظمها مصر خلال عام 2021، مشيرا إلى أن مصر أصبحت واحدة من أفضل دول العالم جذبًا للأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.


وأضاف أن نجاح تنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد أصبح له صدى عالمي، يؤكد قدرة مصر التنظيمية لكبرى الأحداث الرياضية، في ظل ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا.


ووجه وزير الرياضة الشكر للقيادة السياسية، على دعمها الكامل والمستدام للقطاعين الشبابي والرياضي، والذي كان له عظيم الأثر في أن مصر تصبح قبلة الاتحادات الرياضية الدولية.


واختتم صبحي تصريحاته قائلًا: "استضافة مصر لـ30 دولة يؤكد ثقة العالم في الدولة المصرية، والتي أصبحت مركزًا إقليميًا لتنظيم واستضافة الأحداث الرياضية".


وطمأن وزير الشباب والرياضة، جميع الوفود والبعثات التي سترافق المنتخبات المشاركة، بأن هناك تطبيق إجراءات احترازية طبية مشددة في البطولة، وبإشراف طبي كامل من قبل وزارة الصحة المصرية.


من جانبه، أعرب اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، عن سعادته بتنظيم مصر لهذه البطولة، التي سيكون له دور كبير للاعبين المصريين قبل مشاركتهم في أولمبياد طوكيو التي ستقام يونيو القادم 2021، موجهًا الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على جهوده في تذليل جميع العقبات من أجل إقامة بطولة كأس العالم للرماية في موعدها، وكذلك توفير جميع الإمكانات من أجل استضافة 30 منتخبًا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة، وذلك وفق إجراءات احترازية طبية مشددة على جميع المشاركين.


وأوضح حسني أن عدد المشاركين في البطولة سيصل إلى 400 مشارك ما بين رماة وإداريين وفنيين، في 10 مسابقات هم "تراب، واسكيت" التراب يمثل مسابقات "المختلط، وسيدات، ورجال، وفرق رجال"، أما الاسكيت، يمثل "مختلط، سيدات، ورجال، وفرق رجال".


وأكد رئيس الاتحاد المصري للرماية، أن مصر ستشارك بمنتخب قوامه 12 راميا ورامية من المؤهلين لأولمبياد طوكيو.


وقال اللواء حازم حسني، إن مصر كعادتها ستبهر العالم بتنظيم يليق باسم وسمعة مصر، وستساهم البطولة في الترويج السياحي والإشغالات الفندقية التي ستصل إلى 3000 ليلة سياحية.
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