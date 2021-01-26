بمشاركة 31 دولة.. مصر تنظم بطولة كأس العالم للرماية فبراير المقبل

تنطلق فى الشهر المقبل بطولة كأس العالم للرماية على الأطباق المروحية، وذلك فى الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس، على ميادين الرماية بنادي الصيد المصري بمدينة 6 أكتوبر.
وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن البطولة يشارك فيها ٤٠٠ رامي ورامية، يمثلون 31 دولة هي "الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، فرنسا، الدنمارك، ألمانيا، الهند، كازاخستان، المملكة العربية السعودية، الكويت، لبنان، جنوب أفريقيا، هولندا، قطر، روسيا، السويد، سلوفاكيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الاإمارات العربية المتحدة، السنغال، أوكرانيا، كندا، كرواتيا، تشيك، إنجلترا، أيرلندا، لوكسمبرج، ليبيا، النرويج، بولندا، السودان، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة".
وقال صبحى إن بطولة كأس العالم للرماية، تعتبر إحدى البطولات الهامة التي تنظمها مصر خلال عام 2021، مشيرا إلى أن مصر أصبحت واحدة من أفضل دول العالم جذبًا للأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.
وأضاف أن نجاح تنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد أصبح له صدى عالمي، يؤكد قدرة مصر التنظيمية لكبرى الأحداث الرياضية، في ظل ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا.
ووجه وزير الرياضة الشكر للقيادة السياسية، على دعمها الكامل والمستدام للقطاعين الشبابي والرياضي، والذي كان له عظيم الأثر في أن مصر تصبح قبلة الاتحادات الرياضية الدولية.
واختتم صبحي تصريحاته قائلًا: "استضافة مصر لـ30 دولة يؤكد ثقة العالم في الدولة المصرية، والتي أصبحت مركزًا إقليميًا لتنظيم واستضافة الأحداث الرياضية".
وطمأن وزير الشباب والرياضة، جميع الوفود والبعثات التي سترافق المنتخبات المشاركة، بأن هناك تطبيق إجراءات احترازية طبية مشددة في البطولة، وبإشراف طبي كامل من قبل وزارة الصحة المصرية.
من جانبه، أعرب اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، عن سعادته بتنظيم مصر لهذه البطولة، التي سيكون له دور كبير للاعبين المصريين قبل مشاركتهم في أولمبياد طوكيو التي ستقام يونيو القادم 2021، موجهًا الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على جهوده في تذليل جميع العقبات من أجل إقامة بطولة كأس العالم للرماية في موعدها، وكذلك توفير جميع الإمكانات من أجل استضافة 30 منتخبًا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة، وذلك وفق إجراءات احترازية طبية مشددة على جميع المشاركين.
وأوضح حسني أن عدد المشاركين في البطولة سيصل إلى 400 مشارك ما بين رماة وإداريين وفنيين، في 10 مسابقات هم "تراب، واسكيت" التراب يمثل مسابقات "المختلط، وسيدات، ورجال، وفرق رجال"، أما الاسكيت، يمثل "مختلط، سيدات، ورجال، وفرق رجال".
وأكد رئيس الاتحاد المصري للرماية، أن مصر ستشارك بمنتخب قوامه 12 راميا ورامية من المؤهلين لأولمبياد طوكيو.
وقال اللواء حازم حسني، إن مصر كعادتها ستبهر العالم بتنظيم يليق باسم وسمعة مصر، وستساهم البطولة في الترويج السياحي والإشغالات الفندقية التي ستصل إلى 3000 ليلة سياحية.