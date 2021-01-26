حبس عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بشبين القناطر



وكانت مباحث مركز شبين القناطر قد تمكنت من ضبط عاطلين تخصّصا في الاتجار بالمخدرات وبحوزتهم شادو وهيروين مخدر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية يفيد القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين والشادو.



وتبين من تحريات المقدم محمد فتحي، رئيس مباحث شبين القناطر، أن المتهمين هما "م.ج.ع" 42 سنة عاطل وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن 600 جرام، ومبلغ مالي 130 جنيها وهاتف محمول، و"و.م.ن" 29 سنة عاطل وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 350 جراما، ومبلغ مالي 110 جنيهات وهاتف محمول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.



من ناحية أخرى نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب بمحل لبيع كماليات السيارات بشارع الوحدة العربية بحي غرب شبرا الخيمة وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق الذي أتي بجميع محتويات المحل ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بمحل ملك تامر س 40 عاما بشارع الوحدة العربية بحي غرب بشبرا الخيمة.



وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وأتت النيران على جميع محتويات المحل وتولت النيابة التحقيق.

