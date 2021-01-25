السيطرة على حريق شب فى معرض لمنتجات السيارات بشبرا الخيمة





تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بمحل ملك تامر س 40 عام بشارع الوحدة العربية بحي غرب بشبرا الخيمة.





وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وأتت النيران علي جميع محتويات المحل وتولت النيابة التحقيق .

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب بمحل لبيع كاميليات السيارات بشارع الوحدة العربية بحي غرب شبرا الخيمة وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق الذى أتي بجميع محتويات المحل ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق .