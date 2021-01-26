لافتة ومميزة.. 10 صور تكشف جمال وأناقة ليلى أحمد زاهر

تصدرت الفنانة ليلى أحمد زاهر ، مؤشر البحث جوجل، وذلك بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسلها الجديد في بيتنا روبوت.





وتحرص الفنانة ليلى أحمد زاهر ، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وتميل ليلى أحمد زاهر، إلى ارتداء الملابس الكاجوال التي تبرز عن جمالها وأناقتها، كما تفضل اختيار اللون الأسود والزيتي الذى يبرز جمالها، وتفضل ايضًا ارتداء الفساتين الناعمة والجذابة.





ومن الناحية الجمالية، تميل ليلى احمد زاهر إلى الظهور بجمال بشرتها الطبيعي، وتضع أحمر للشفاه بألوان ناعمة وهادئة تتناسب مع ظهورها.





وإليكم أبرز صور الفنانة ليلى أحمد زاهر..



