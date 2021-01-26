ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لافتة ومميزة.. 10 صور تكشف جمال وأناقة ليلى أحمد زاهر

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:31 ص
ليلى احمد زاهر
ليلى احمد زاهر
Advertisements
نهى هجرس
تصدرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، مؤشر البحث جوجل، وذلك بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسلها الجديد في بيتنا روبوت.

وتحرص الفنانة ليلى أحمد زاهر، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتميل ليلى أحمد زاهر، إلى ارتداء الملابس الكاجوال التي تبرز عن جمالها وأناقتها، كما تفضل اختيار اللون الأسود والزيتي الذى يبرز جمالها، وتفضل ايضًا ارتداء الفساتين الناعمة والجذابة.

ومن الناحية الجمالية، تميل ليلى احمد زاهر إلى الظهور بجمال بشرتها الطبيعي، وتضع أحمر للشفاه بألوان ناعمة وهادئة تتناسب مع ظهورها.

وإليكم أبرز صور الفنانة ليلى أحمد زاهر..

لافتة ومميزة.. 10 صور تكشف جمال وأناقة ليلى أحمد زاهر
لافتة ومميزة.. 10 صور تكشف جمال وأناقة ليلى أحمد زاهر
لافتة ومميزة.. 10 صور تكشف جمال وأناقة ليلى أحمد زاهر
لافتة ومميزة.. 10 صور تكشف جمال وأناقة ليلى أحمد زاهر
لافتة ومميزة.. 10 صور تكشف جمال وأناقة ليلى أحمد زاهر
لافتة ومميزة.. 10 صور تكشف جمال وأناقة ليلى أحمد زاهر
لافتة ومميزة.. 10 صور تكشف جمال وأناقة ليلى أحمد زاهر
لافتة ومميزة.. 10 صور تكشف جمال وأناقة ليلى أحمد زاهر
لافتة ومميزة.. 10 صور تكشف جمال وأناقة ليلى أحمد زاهر
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في عيد ميلادها الـ47.. 10 صور آثارت الجدل ضد رانيا يوسف

في عيد ميلادها الـ 47.. شاهد.. رانيا يوسف قبل وبعد عمليات التجميل

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 10 صور عرضت حسناء سيف الدين للانتقاد

بعد شائعات ارتباطها بطارق العريان.. 10 صور لـ نيكول سعفان تثير الجدل

بعد ظهورها الأخير.. شاهد أجرأ إطلالات منة فضالي

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال وجرأة سوزان نجم الدين

ترشيحاتنا

اتحاد الدنمارك لكرة اليد: نرفض انتقادات سلوفينيا.. طلبوا بيتزا من خارج الفقاعة

حكم الإصرار على الذنب مع الاستغفار

آثار ومفاجآت.. هل يمكن لفيروس كورونا أن يتحول إلى مرض جهازي؟

سبب نزول سورة الفتح وفضلها

نداء عاجل من مجلس الوزراء الكويتي لمواطنيه بشأن فيروس كورونا

كيف بشّر الشيخ الشعراوي عبلة الكحلاوي بمغفرة ذنوب زوجها؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين هيونداي توسان hyundai tucson nx4 2021 بالفتيس الجديد DCT والجيل القديم.. صور

لافتة ومميزة.. 10 صور تكشف جمال وأناقة ليلى أحمد زاهر

بعد تصدرهما التريند.. 10 صور رومانسية لـ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح