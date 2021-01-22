بإطلالة كاجوال.. ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها على إنستجرام

نشرت الفنانة

، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال كشفت جمالها.





وتألقت ليلى احمد زاهر ، ببنطال رياضي باللون الأسود، ومرتديه معه بلوفر جذابا باللون البيج، كما انتعلت حذاء رياضيا باللون الأسود لإكمال ظهورها مع حقيبة يد صغيرة باللون البيج.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ليلى احمد زاهر في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت نظارة شمسية باللون الأسود لتتناسب مع ظهورها، كما وضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم.





كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تبرز جمالها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الكاجوال اللافته.