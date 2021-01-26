منار يهنئ العاملين بعيد الطيران المدني واليوبيل الذهبي لإنشاء الوزارة

هنأ الطيار محمد منار وزير الطيران ونائبه الطيار منتصر مناع جميع العاملين بقطاع الطيران المدني، بمناسبة ذكري عيد الطيران المدني المصري الواحد والتسعون والذي يوافق 26 يناير من كل عام بدءا من عام 1930 وذلك تزامنا مع مرور 50 عاما علي إنشاء وزارة الطيران المدني في شهر يناير عام 1971، والذي تحتفل بها الوزارة هذا العام تحت شعار "التحدي والنجاح"





وبهذه المناسبة أعرب الطيار محمد منار عن خالص شكره وتقديره لمجهودات جميع العاملين بالشركات والهيئات التابعة

للوزارة خلال الفترة الماضية وبخاصة العام الماضي من أجل رفعة وتقدم هذا المرفق الحيوي في ظل ماشهدته صناعة النقل الجوي من صعوبات وتحديات علي المستوي العالمي في ظل جائحة كورونا مثمنًا جهود رموز قطاع الطيران المدني والعاملين به علي مدي تاريخه وبخاصة الردواد الاوائل الذين كانوا مثالًا للتحدي والنجاح وتركوا بصمات مضيئة بمثابة نواة يبني عليها الآخرين .





وفي هذا السياق قام المركز الاعلامى بوزارة الطيران المدنى بعدد من الفعاليات المرئية و المقروءة علي صفحات التواصل الاجتماعي للعاملين وذلك لتخليد هذه المناسبة وغرس روح الانتماء والتعريف برموز قطاع الطيران والرواد الآوائل





ويشهد اليوم الثلاثاء الذكرى الـ 91 لعيد الطيران المدنى المصرى، الذى يوافق 26 يناير من كل عام، ويأتى هذا التاريخ تخليدًا لإقلاع الطيار المصرى محمد صدقى من مطار برلين فى رحلة مثيرة عبر أوروبا بطائرته الخاصة وطار بها منفردًا من برلين.





ومضى ينتقل من بلد إلى بلد آخر حتى وصل إلى القاهرة يوم 26 من يناير عام 1930، وعندما وصل إلى مطار هليوبوليس بمصر الجديدة وجد الجماهير محتشدة بالمطار، كما كان فى استقباله محمود فهمى النقراشى وزير المواصلات ونجيب الغرابلى وزير الحقانية وعدد من كبراء الأمة فى مقدمتهم الاقتصادى الوطنى محمد طلعت حرب.





ومنذ ذلك التاريخ تشجعت الحكومة وأصدر محمود فهمى النقراشى وزير المواصلات فى فبراير 1930 أوامره باستئناف العمل فى مطار ألماظة وتم إعداده للطيران المدنى فى فبراير 1931 وافتتح رسميًا فى 2 يونيو 1932، وشجعت هذه الخطوات ابن مصر كمال علوى الذى سافر إلى باريس وتعلم الطيران واشترى طائرة وعاد إلى القاهرة ليقود حملة لتكوين شركة مصر للطيران.



