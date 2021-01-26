ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تطلب الدعاء.. رنا رئيس تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:29 م
رنا رئيس
رنا رئيس
Advertisements
ندى فكري
أعلنت الفنانة رنا رئيس عن إصابتها بفيروس كورونا و ذلك عبر خاصيه الاستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت رنا قائلة: "عملت مسحة انهاردة وطلع عندي کورونا ياريت اي حد اتعامل معايا يخلي بالو ادعولي بالشفاء".

وكشفت رنا رئيس لعدسة صدي البلد ، عن أعمالها القادمة قائلة انها تقوم بتحضير دورها في مسلسل "نجيب زاهي زركش" مع الفنان يحيى الفخراني وكذلك مسلسل "ضل راجل" مع الفنان ياسر جلال.

كانت عبّرت الفنانة رنا رئيس، عن سعادتها بتجربة مسلسل "ليالينا 80" الذي عرض في رمضان الماضي 2020.

وقالت رنا رئيس، انها سعيدة أيضا بالمشاركة في مسلسل ليالينا 80 الذى ضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم اياد نصار وغادة عادل وخالد الصاوي وصابرين، كما أشارت إلى إنها تحرص الفترة المقبلة على اختيار أدوار مختلفة عن الأدوار التي لعبتها مؤخرًا.

وقدمت رنا في الفترة الأخيرة مسلسلين هما "سلطانة المعز و ليالينا 80"، مع الفنانة غادة عبد الرازق، وذكرت رنا انها استمتعت كثيرا بهذه الأعمال التي لاقت نجاحا كبيرا عن عرضهما في رمضان الماضي.


تطلب الدعاء.. رنا رئيس تعلن إصابتها بفيروس كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غادة عبد الرازق تهنئ هند صبري بـ عيد ميلادها.. شاهد

رنا رئيس تستعيد ذكرياتها من مهرجان الجونة بصورة.. شاهد

علي البحر.. شاهد رنا رئيس بإطلالة فاتنة

رنا رئيس لـ صدى البلد: سعيدة بتجربة مسلسل ليالينا 80

قالوا لـ صدى البلد| نجوى النجار توجه نصيحة لجمهور "القاهرة السينمائي".. تامر حبيب يكشف كواليس تعاونه الأول مع ساندرا نشأت

خاص لكاميرا "صدى البلد".. رنا رئيس تودع 2020 بأغرب أغنية "فيديو"

ترشيحاتنا

كله أونلاين.. الكهرباء تكشف معلومات جديدة عن العدادات الذكية

مدهشة.. شاهد سيارة الملك سلمان قبل 43 عاما

رفض العرض التركي.. شوبير: عائق وحيد أمام انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان

بعد نقلها لمستشفى بسبب آلام المعدة.. كورونا ينهي حياة عروس في مقتبل العمر

قبل موقعة الغد.. منتخب الدنمارك يعلن موقف الأخطبوط لاندين من المشاركة أمام مصر

يتعلق بالكفيل.. الكويت تتخذ إجراءً عاجلا بشأن العمالة الوافدة إليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني.. خطوة بخطوة

نشرة الصحة والمرأة.. لقاح موديرنا فعال ضد السلالات المتحورة لفيروس كورونا.. وفوائد مذهلة لماسك الجزر والأفوكادو للبشرة

حياتها انهارت.. مريضة سرطان تتلقى أغرب مفاجأة بعد 18 شهرًا من العلاج الكيماوي