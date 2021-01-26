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رياضة

بسبب رمضان صبحي.. مدرب بيراميدز السابق يحذر من أزمة في الفريق

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:04 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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محمد السعيد
أكد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني السابق لفريق بيراميدز، أن أموال صفقة انضمام رمضان صبحي إلى بيراميدز، قد تسبب في أزمة في الفريق.

وقال تشاتشيتش في تصريحات لقناة أون تايم سبورت:"  رمضان صبحي انضم إلى بيراميدز قبل شهر واحد من رحيلي عن النادي، وهو لاعب يمتلك الطموح وذو إمكانيات عالية لكن ينقصه التوفيق".

وأضاف مدرب بيراميدز:" المشكلة أن بيراميدز صرف أموالا كثيرة لضم رمضان صبحي، وهذا قد يسبب مشكلة للاعبين الآخرين في الفريق".

وأشار:" مباراة الأهلي ستمثل ضغطا كبيرا على رمضان صبحي، لأنه سيلعب ضد فريقه السابق، والجميع ينتظر منه أداءا جيدا".

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره النادي الأهلي اليوم الثلاثاء، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز على بيراميدز في مباراة اليوم، لتأمين صدارته لجدول ترتيب الدوري.

في المقابل يطمح بيراميدز في الفوز على النادي الأهلي في مباراة الليلة ، بقيادةعبد الله السعيد ورمضان صبحي في انتزاع الفوز من المارد الأحمر، لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد بيراميدذ في المركز الخامس بـ 13 نقطة.


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