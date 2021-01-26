قبل مباراة ربع نهائي مونديال اليد.. 4 مواجهات تاريخية بين منتخبي الفراعنة والدنمارك

يلتقى منتخب الفراعنة، نظيره منتخب الدنمارك في مونديال بطولة العالم لكرة اليد، غدا الأربعاء بربع نهائي مونديال اليد.





مبارة الغد ليست الأولى حيث التقى منتخب الفراعنة، نظيره منتخب الدنمارك في مونديال بطولة العالم لكرة اليد، قبل، مواجهة غدا الاربعاء، في دور الثمانية، 4 مرات الأولى كانت في مونديال عام 2003 وفازت الدنمارك 34 مقابل 26 للمنتخب الوطني في الدور التمهيدي للبطولة، وفي نسخة عام 2009 فازت الدنمارك 26-17 وكان اللقاء في الدور التمهيدي أيضا، أما اللقاء الثالث، بين منتخب الدنمارك حامل اللقب، ومنتخبنا الوطني، في نسخة عام 2017 وفازت الدنمارك 35-28 وكان اللقاء بالدور التمهيدي للبطولة، في النسخة السابقة في عام 2019 فازت الدنمارك 26-20 وكان اللقاء في الدور الرئيسي للبطولة.





وحسمت 8 منتخبات، في مونديال بطولة العالم لليد 2021 النسخة 27 المقامة، حاليا بمصر، في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري تأهلها إلى دور ربع النهائي، وهي منتخبات إسبانيا والمجر من المجموعة الأولى، والدنمارك وقطر من المجموعة الثانية، وفرنسا والنرويج من المجموعة الثالثة، والسويد ومصر من المجموعة الرابعة.



