برنامج تدريبي من اليونيسيف ومصر الخير لتأهيل المعلمين بمطروح

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح فعاليات البرنامج التدريبي الذي تنظمه منظمة اليونيسيف الدولية ومؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتنمية مهارات الحاسب الآلي لميسري مدارس التعليم المجتمعي.









وباشر وكيل الوزارة ورشة العمل الخاصة بالتنمية المهنية لمعلمي الصفوف الأولى والذي يتم تنظيمها بإشراف التعليم العام بقاعات مدرسة زاهر جلال الاعدادية بنات وسط مدينة مرسي مطروح لمدة ثلاثة أسابيع.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية و إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام .





وأكد مدير التعليم للمتدربين ضرورة تحقيق أقصي استفادة ممكنة من فعاليات ورشة عمل التنمية المهنية لمعلمي الصفوف الأولى والبرنامج التدريبي الخاص بميسري التعليم المجتمعي خاصة وأن تلك النوعية الفريدة من التعليم بمحافظة مطروح تتواجد بمناطق صحراوية بالقرب من النجوع مترامية الأطراف .





من ناحية أخرى قامت عناصر فرع الحرب الكيمائية بقاعدة مطروح الجوية ببالتعاون مع محافظة مطروح برش وتطهير ديوان عام المديرية وذلك في إطار التنسيق المشترك لتطهير المنشآت الحكومية والمناطق السكنية بالمحافظة .





حيث قامت تلك العناصر باستخدام مواتير الرش الكهربائية واليدوية المحمولة على الظهر والمواتير الكبيرة برش وتطهير مبنى تعليم مطروح فى اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة مطروح ضد فيروس كورونا



