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تعليم

برنامج تدريبي من اليونيسيف ومصر الخير لتأهيل المعلمين بمطروح

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:25 م
جانب من التدورة التدريبية
جانب من التدورة التدريبية
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أيمن محمود
  تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح فعاليات البرنامج  التدريبي الذي تنظمه منظمة اليونيسيف الدولية ومؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتنمية مهارات الحاسب الآلي لميسري مدارس التعليم المجتمعي. 


وباشر وكيل الوزارة ورشة العمل الخاصة بالتنمية المهنية لمعلمي الصفوف الأولى والذي يتم تنظيمها بإشراف التعليم العام بقاعات مدرسة زاهر جلال الاعدادية بنات وسط مدينة مرسي مطروح لمدة ثلاثة أسابيع. 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية و إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام .

وأكد مدير التعليم للمتدربين ضرورة تحقيق أقصي استفادة ممكنة من فعاليات ورشة عمل التنمية المهنية لمعلمي الصفوف الأولى والبرنامج التدريبي الخاص بميسري التعليم المجتمعي خاصة وأن تلك النوعية الفريدة من التعليم بمحافظة مطروح  تتواجد بمناطق صحراوية بالقرب من النجوع مترامية الأطراف .

من ناحية أخرى قامت عناصر فرع الحرب الكيمائية بقاعدة مطروح الجوية  ببالتعاون مع محافظة مطروح برش وتطهير ديوان عام المديرية وذلك في إطار التنسيق المشترك لتطهير المنشآت الحكومية والمناطق السكنية بالمحافظة .

 حيث قامت تلك العناصر باستخدام مواتير الرش الكهربائية واليدوية المحمولة على الظهر والمواتير الكبيرة  برش وتطهير مبنى تعليم مطروح فى اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة مطروح ضد فيروس كورونا   

ووجه  وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح  الشكر  للواء خالد شعيب محافظ مطروح و اللواء شريف معوض قائد المنطقة الغربية العسكرية  اللواء طيار قائد قاعدة مطروح الجوية تقديرا لاستمرار  إجراءات تعقيم وتطهير المؤسسات الحكومية ومن بينها المنشآت التعليمية بكافة أرجاء مطروح والتي تأتي تفعيلا مميزا لمنظومة التعاون المشترك والتنسيق المثمر في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة  فيروس كورونا المستجد .
برنامج تدريبي من اليونيسيف ومصر الخير لتأهيل المعلمين بمطروح
برنامج تدريبي من اليونيسيف ومصر الخير لتأهيل المعلمين بمطروح
برنامج تدريبي من اليونيسيف ومصر الخير لتأهيل المعلمين بمطروح
برنامج تدريبي من اليونيسيف ومصر الخير لتأهيل المعلمين بمطروح
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