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تعليم

منها السياحة الداخلية والكورسات.. تعرف على الخدمات التي تقدمها رابطة خريجي جامعة عين شمس

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:51 م
صورة توضيحية
صورة توضيحية
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باسنتي ناجي
قدمت جامعة عين شمس ، لطلابها الخرجين رابطة تسمي " رابطة خريجي جامعة عين شمس " حيث تعتبر أنها أول رابطة رسمية معتمدة ، تستهدف دمج خريجي الجامعة من مختلف الكليات والمعاهد التابعة للجامعة بعد التخرج. 


وتوفر تلك الرابطة لأعضائها العديد من الإمتيازات والخدمات ، وتمنح لكل حاملى عضوية الرابطة التواصل مع زملاء وأساتذة الدراسة القدامى بما يسمح بتلاقي وتواصل الأجيال على اختلاف سنوات التخرج. 

ووفرت إدارة الجامعة، أنه يمكن للمشتركين في هذه الرابطة الحصول على كارنية العضوية من خلال خدمة "فورى " والتوصيل من خلال خدمة "أوبر " وعلى المشترك رسوم الوصيل. 

ويعد الهدف الأساسى من توفير هذة الخدمة  هو التيسير علي منسوبى الجامعة الأشتراك والحصول علي كارنية الرابطة دون أى تنقلات والتي تعد ضمن الإجراءات الإحترازية للحفاظ علي صحة المنسوبين من إنتشار عدوى كورونا.

ومن أهم الإمتيازات التى تقدمها الرابطة:

 1-توفير فرص الإستمتاع بإجازة نصف العام من خلال فرص السياحة الداخلية بمدينة شرم الشيخ والإستفادة من الخصومات المتاحة ، حيث أنه تم رفع نسبة الخصم الى 10% بدلًا من 5%وهى النسبة الثانوية التي يسفيد بها أعضاء الرابطة طوال عام 2021

2-الحصول علي دورات تعليمة وتثقيفية من خلال مؤسسة "بيرلتز" العالمية للغات التي تقدم تلك البرامج :
1- برنامج التأهيل الوظيفي الذي يضم اخلاقيات العمل وكيفية الحصول علي فرصة وكتابة السيرة الذاتية والإعداد النفسي للمقابلات الشخصية 
2- برنامج المهارات الشخصية وتشمل الموارد البشرية والتسويق والبيع وخدمة العملاء 
3- برنامج تحسين اللغة الغنجليزية بخصم يل الى 70% 

3-الإلتحاق بحزمة من البرامج التدريبية عالية المستوى مع الاستفادة من خصم خاص للحصول على منحة فى إحدى البرامج والتى تتمثل فى  :
 1- برنامج طريقك لسوق العمل الذي يهدف لتطوير مهارات التعامل باللغة الإنجليزية وتطوير المهارات المطلوبة للحصول على وظيفة بالتعاون مع جمعية التطوير والتنمية
2-برنامج تطوير المهارات الشخصية والتعرف عليأكثر التخصصات المطلوبة في سوق العمل وهذا البرنامج لحديثي التخرج

ويمكن لكل أعضاء الرابطة الأستفادة من كل هذة الخدمات أو الأستعلام عن طريق الأتصال على 16258       
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