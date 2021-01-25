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تعليم

استعدادا للامتحانات.. نائب رئيس جامعة الإسكندرية يوجه بتجهيز الجداول واتخاذ الإجراءات الوقائية

الإثنين 25/يناير/2021 - 02:28 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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أحمد بسيوني
أكد الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، على وكلاء الكليات الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الاول، والتى تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام. 

وطالب رئيس جامعة الإسكندرية،وكلاء الكليات بتجهيز جداول الإمتحانات وإعلانها للطلاب خلال أسبوع وتجهيز جداول المراقبين والكنترولات وغيرها من الاستعدادات الخاصة بأعمال الامتحانات بكل كلية والتأكيد على إتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة. 

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وأكد على ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية فى وجود جائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى الطلاب وهيئة التدريس والعاملين حتى يؤدى الطلاب الامتحانات فى سهولة ويسر وسلامة.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب بتقنية الفيديو كونفرانس صباح اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١/٢٥. 

كما أكد جابر على وكلاء الكليات البدء فى إعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني خلال أسبوع من الآن،والانتهاء من إعداد المناهج الدراسية لمقررات الفصل الدراسي الثاني بصورة رقمية  لأستيفاء متطلبات التعليم المدمج واستعداده لأى تغيرات فى التوجهات وفقآ لتطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد. 

وناقش المجلس مقترح كلية الطب البيطري لأماكن التدريب التى سيتم فيها قضاء الطلاب بالكلية تدريبهم الميدانى فى سنة التدريب التى وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات كمتطلب تخرج .
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