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محافظات

التضامن تكشف حقيقة قطع الكهرباء عن دار مسنين لتراكم المديونية

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:47 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني

نفت مديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول قطع التيار عن دار الهدايا للمسنين بسبب تراكم المديونية.

وأكدت ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية ووكيل الوزارة، أن إيصالات الكهرباء يتم سدادها باستمرار، ولا صحه لقطع التيار بسبب مديونيات عليه، وأن جميع نزلاء الدار آمنين  و الدار  متوفر بها المرافق و كافة الخدمات  الممكنة.


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وأشارت أن التيار الكهربائي يعمل بشكل جيد في كل أنحاء الدار وان إيصالات الكهرباء يتم سدادها باستمرار،  مطالبة بتحري الدقة، وتقصي الحقيقة من الجهة المعنية قبل نشر  أي  أخبار من شأنها تثير البلبلة.


 وقال مسئول شركة الكهرباء بالإسكندرية انه تم الاعلان عن قطع الكهرباء في عدد من المناطق بشرق المدينة منذ امس وذلك لوجود بعض اعمال الصيانة ومن ضمنها منطقة الدار، مؤكدا أن التيار عاد للدار والمناطق التي حدث بها انقطاع.


يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا خبرًا عن قطع الكهرباء عن دار الهدابا للمسنين صباح الأحد، وسط حالة من الغضب، بعد نشر فيديو يشير الى رفع العداد بطريق مصطفى كامل، شرق المحافظة، بسبب تراكم المديونية، ولكن تبين أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.


وقد عقدت ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اجتماعًا مع مديري ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات العاملة في مجال الإغاثة ومديري الإدارات الاجتماعية، في حضور مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية و الإدارية ومدير إدارة الحماية ومسئول الإغاثة بالمديرية.


وتناول الاجتماع أوجه التعاون والتنسيق بين المديرية والجمعيات الشريكة، حيث تمت الإشادة بالجهود التي تقوم بها الجمعيات وقت الازمة.


وشددت علي أهمية ان يكون التنسيق بطريقه علمية بين الجميع بحيث لا يقتصر علي وقت الازمة فقط بل يستمر بعد انتهاءها لما تمر به الاسر المتضررة من فقد اماكن ايوائها وانهيار منازلهم وفقدهم لأوراقهم الثبوتية وتقديم الدعم النفسي للأسر المتضررة.


كما تضمن الاجتماع أزمة جائحة كورونا والجهود التي تمت من قبل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في التعقيم والتطهير وعقد ندوات توعية.

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