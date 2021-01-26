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فن

عرض فيلم حظر تجول على التليفزيون.. تفاصيل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:31 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
يعرض فيلم "حظر تجول" لأول مرة على شاشة التلفزيون مباشرة من قاعات السينما يوم 29 من يناير الجاري عبر شبكة OSN.

وأعلن المخرج أمير رمسيس عن عرض فيلمه الجديد "حظر تجول" فى ختام مهرجان القدس للسينما العربية، مشيرا إلى أنها فرصة لمشاهدة العمل داخل فلسطين لأول مرة خارج مسابقة المهرجان.

وأكدت الفنانة إلهام شاهين أن شخصيتها في فيلم حظر تجول جعلت المشاهد لأول مرة يتعاطف مع قاتلة ومجرمة، وهنا تكمن عبقرية السيناريو.

وحصلت النجمة إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة عن تقديمها لشخصية "فاتن" ضمن منافسته بالمسابقة الرسمية بالمهرجان القاهرى.

الفيلم يعيد إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها "يوم للستات"مع المخرجة كاملة أبو ذكرى.
 
وتدور أحداث الفيلم حول فاتن التى تخرج من السجن بعد عشرين عاما، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.
الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

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