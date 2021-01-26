قبل مباراة اليوم... الأهلي يتفوق على بيراميدز في تاريخ مواجهات الفريقين

ينطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم اللقاء المرتقب بين الأهلي وبيراميدز على إستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري المصري.





وكانت المباراة الأولى بين الأهلي وبيراميدز بالدوري في موسم 2014 - 2015 عقب صعود فريق بيراميدز " الاسيوطي سابقا " للدوري المصري، ونجح الاهلي خلال مواجهات الفريقين بالدوري في الفوز بـ 4 مباريات وتعادلا في مباراتين وفاز بيراميدز في مباراتين.





وحقق الاهلي اكبر فوز في مواجهات الفريقين عقب فوزه بـ خماسية نظيفه في موسم 2015





وسجل الأهلي 10 أهداف في مرمي بيراميدز بينما احرز بيراميدز 4 أهداف في الاهلي.



