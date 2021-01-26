ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل مباراة اليوم... الأهلي يتفوق على بيراميدز في تاريخ مواجهات الفريقين

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:06 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
ينطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم اللقاء المرتقب بين الأهلي وبيراميدز على إستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري المصري.

وكانت المباراة الأولى بين الأهلي وبيراميدز بالدوري في موسم 2014 - 2015 عقب صعود فريق بيراميدز " الاسيوطي سابقا " للدوري المصري، ونجح الاهلي خلال مواجهات الفريقين بالدوري في الفوز بـ 4 مباريات وتعادلا في مباراتين وفاز بيراميدز في مباراتين.

وحقق الاهلي اكبر فوز في مواجهات الفريقين عقب فوزه بـ خماسية نظيفه في موسم 2015 

وسجل الأهلي 10 أهداف في مرمي بيراميدز بينما احرز بيراميدز 4 أهداف في الاهلي.

ويعد كل من وليد سليمان و مؤمن زكريا نجما الاهلي هما هدافي مباريات الفريقان الأهلي بينما يعد عمرو السوليه نجم الاهلي هو اكثر للاعب شارك في مباريات الفريقان برصيد 6 مباريات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جماهير الزمالك تدعم أبو جبل قبل نصف نهائي كأس مصر

بالأرقام.. تفوق تاريخي كاسح للأهلي على طلائع الجيش قبل موقعة نهائي كأس مصر

+90 عنوان مواجهات الأهلي وطلائع الجيش قبل موقعة نهائي كأس مصر

الأرقام تنصف تاريخ الزمالك قبل مواجهة إنبي في الدوري اليوم

قبل مواجهة نارية.. 3 أسباب تشعل مباراة الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

أخبار الفن .. مصرع ممثلة شهيرة في ظروف غامضة .. ومحمد نجاتي: الجمهور حقه يزعل من استعراض الفنانين لثرواتهم

تطورات جديدة في مفاوضات سانت إيتيان الفرنسي لشراء مصطفى محمد

اتجاه فى بيراميدز لمنح رمضان صبحي شارة القيادة أمام الأهلي

وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز

بعد كثرة الشائعات.. ننشر الموقف الرسمي بشأن موعد امتحانات التيرم الأول في المدارس والجامعات

اتحاد الدنمارك لكرة اليد: نرفض انتقادات سلوفينيا.. طلبوا بيتزا من خارج الفقاعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من ريمديسفير .. علاج يقضي على كورونا بنسبة 100%

دراسة تكشف سيناريو جديدا متوقعا .. ماذا يحدث عند اصطدام المجرات؟

مواصفات وأسعار بريليانس BRILLIANCE V6 2021 بعد التخفيض .. صور