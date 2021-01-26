الهلال السوداني يتعاقد مع لاعب إنتر برعاية تركي آل الشيخ

أعلن نادي الهلال السوداني، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع اللاعب الجامايكي ألفيس باول بعقد يمتد لنهاية الموسم، قادمًا من نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وأعلن نادي الهلال أنهم تعاقدوا مع باول بعقد يمتد لنهاية الموسم، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

ووجهت إدارة نادي الهلال الشكر لـ تركي آل الشيح على تكفله بقيمة الصفقة، على أن يصل اللاعب للسودان في الساعات القادمة.+-

ويعد نادي إنتر ميامي الأمريكي أحد أكبر الفرق الأمريكية في الوقت الحالي، ويملكه الأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام، ويلعب في صفوفه الأرجنتيني جونزالو هيجواين، والفرنسي بليز ماتويدي.





وتولى تركي آل الشيخ، رئاسة نادي الهلال السوداني الشرفية.