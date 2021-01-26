ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الهلال السوداني يتعاقد مع لاعب إنتر برعاية تركي آل الشيخ

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:58 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
أعلن نادي الهلال السوداني، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع اللاعب الجامايكي ألفيس باول بعقد يمتد لنهاية الموسم، قادمًا من نادي إنتر ميامي الأمريكي.
وأعلن نادي الهلال أنهم تعاقدوا مع باول بعقد يمتد لنهاية الموسم، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.
ووجهت إدارة نادي الهلال الشكر لـ تركي آل الشيح على تكفله بقيمة الصفقة، على أن يصل اللاعب للسودان في الساعات القادمة.+-
ويعد نادي إنتر ميامي الأمريكي أحد أكبر الفرق الأمريكية في الوقت الحالي، ويملكه الأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام، ويلعب في صفوفه الأرجنتيني جونزالو هيجواين، والفرنسي بليز ماتويدي.

وتولى تركي آل الشيخ، رئاسة نادي الهلال السوداني الشرفية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لمدة موسمين.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع الدولي الجامايكي روماريو وليامز

تركي آل الشيخ يوجه رسالة مهمة لـ جماهير الهلال السوداني

تركي آل الشيخ: الهلال السوداني سيلاعب ريال مدريد أو برشلونة.. وهدفي أن يكون سيد أفريقيا

حوار| الهلال السوداني يكشف لـ صدى البلد.. حقيقة خطف سيرينو من الأهلي .. وكواليس تولي تركي آل الشيخ الرئاسة الشرفية .. وموعد سوبر النيل أمام الزمالك

ترشيحاتنا

مؤمن أم مرتد.. محطات في حياة المذيع الكويتي محمد المؤمن الذي اعتنق المسيحية

مواصفات وأسعار بريليانس BRILLIANCE V6 2021 بعد التخفيض .. صور

بعد لقاء الخطيب وأبو جريشة.. نجوم أهلاوية على أبواب الانتقال للإسماعيلي

اتحاد الدنمارك لكرة اليد: نرفض انتقادات سلوفينيا.. طلبوا بيتزا من خارج الفقاعة

أمثالك عايزين يضيعوا البلد.. رواد السوشيال ميديا يفتحون النار على منى سيف

غرفة المنازعات تلزم اتحاد جدة بسداد 3 ملايين ريال لنادي الفيصلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من ريمديسفير .. علاج يقضي على كورونا بنسبة 100%

دراسة تكشف سيناريو جديدا متوقعا .. ماذا يحدث عند اصطدام المجرات؟

مواصفات وأسعار بريليانس BRILLIANCE V6 2021 بعد التخفيض .. صور