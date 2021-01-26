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أخبار العالم

وسط الاحتجاجات.. عبير موسى تطالب نواب تونس بسحب الثقة من حكومة المشيشي والغنوشي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:04 م
عبير موسى
عبير موسى
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شيماء مصطفى
دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، اليوم الثلاثاء، النواب لتوقيع عريضة لسحب الثقة من حكومة هشام المشيشي ورئيس مجلس النواب رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

وأضافت موسي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنها تؤيد الاحتجاجات التونسية وترفض العنف، مؤكدة دخول حركتها في اعتصام بمقر مجلس النواب ضد القوى والكتل الرافضة للتوقيع على العريضة.

وانطلقت مسيرات احتجاجية، اليوم الثلاثاء، قرب مبني البرلمان التونسي في العاصمة تونس.

ووفقًا لقناة "العربية"، دارت مواجهات بين الأمن والمحتجين في محيط البرلمان بحي باردو بعد محاولة المحتجين اقتحام الحاجز الأمني، حيث حاولوا وقفهم عن الوصول إلى مبنى النواب.

وذكرت صحيفة "الشروق" التونسية، إنه دارت مواجهات بين الأمن والمحتجين، بعد محاولة المتظاهرين اقتحام الحاجز الأمني ورشق الأمن بقوارير ماء وبعض الحجارة.

يأتي هذا الاحتجاج الشعبي إثر الإعلان عن وفاة محتج أصيب خلال اشتباكات مع الشرطة في مدينة سبيطلة التونسية.

فيما طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، عبير موسي، بسحب الثقة من الحكومة ورئيس مجلس النواب زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، معلنة عن مقاطعتها للجلسة.

وقالت موسى، في كلمة لها اليوم الثلاثاء، إن وزير الداخلية المقترح ضمن التعديل الوزاري الأخير في الحكومة التونسية، تتم مكافأته لتستره على اتحاد علماء المسلمين في البلاد.

وتأتي تصريحات موسى، تزامنًا مع انطلاق جلسة البرلمان التونسي للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التعديل الوزاري.
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