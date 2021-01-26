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مشادات خلال جلسة التصديق على تعديلات وزارية بحكومة المشيشي بتونس

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:02 م
البرلمان التونسي
البرلمان التونسي
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البهي عمرو
عرضت قناة الغد مقطع فيديو يوضح أن هناك مشدات و مشاحنات داخل البرلمان التونسي وذلك أثناء جلسة التصديق على تعديلات وزارية بحكومة هشام المشيشي.
وقد انطلقت مسيرات احتجاجية، اليوم الثلاثاء، قرب مبني البرلمان التونسي في العاصمة تونس.
ووفقًا لقناة "العربية"، دارت مواجهات بين الأمن والمحتجين في محيط البرلمان بحي باردو بعد محاولة المحتجين اقتحام الحاجز الأمني، حيث حاولوا وقفهم عن الوصول إلى مبنى النواب.
وذكرت صحيفة "الشروق" التونسية، إنه دارت مواجهات بين الأمن والمحتجين، بعد محاولة المتظاهرين اقتحام الحاجز الأمني ورشق الأمن بقوارير ماء وبعض الحجارة.
يأتي هذا الاحتجاج الشعبي إثر الإعلان عن وفاة محتج أصيب خلال اشتباكات مع الشرطة في مدينة سبيطلة التونسية.
فيما طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، عبير موسي، بسحب الثقة من الحكومة ورئيس مجلس النواب زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، معلنة عن مقاطعتها للجلسة.
وقالت موسى، في كلمة لها اليوم الثلاثاء، إن وزير الداخلية المقترح ضمن التعديل الوزاري الأخير في الحكومة التونسية، تتم مكافأته لتستره على اتحاد علماء المسلمين في البلاد.
وتأتي تصريحات موسى، تزامنًا مع انطلاق جلسة البرلمان التونسي للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التعديل الوزاري.

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