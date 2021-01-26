ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مسئول أمريكي: بايدن سيعمل على حل الدولتين.. وسنحث دولا أخرى للتطبيع مع إسرائيل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:32 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
نقلت قناة "الشرق" السعودية عن مسؤول أمريكي في الأمم المتحدة لم تذكر اسمه إن واشنطن ستحث إسرائيل وفلسطين على تجنب الإقدام على خطوات أحادية تجعل حل الدولتين صعبًا.

وقال المسؤول الأمريكي إن الرئيس الجديد جو بايدن يعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية.

وأضاف:"سياسة بايدن بخصوص فلسطين وإسرائيل ستدعم حل الدولتين، وستستمر واشنطن في حث البلدان الأخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وفي وقت سابق، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة رياض منصور، يوم السبت إن مجلس الامن الدولي سيناقش في جلسته، يوم الثلاثاء، الحالة في الشرق الاوسط من بينها القضية الفلسطينية.

وأضاف منصور في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، أن بعثة فلسطين على تواصل دائم مع أعضاء مجلس الامن للتشاور حول الجلسة، التي ستتناول المستجدات العالمية والإقليمية والفلسطينية، وما يتعلق بالإدارة الامريكية الجديدة.

وأكد أنه سيتم طرح مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن للعمل الدولي الجماعي وصولا إلى مؤتمر دولي للسلام، كذلك الجهود التي تبذل مع اطراف الرباعية لترميم اللجنة واستعادة دورها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عبد المنعم سعيد: بايدن سيقوم في البداية بتسهيل حياة الفلسطينيين.. فيديو

بعد سنوات ترامب العجاف.. هل تحمل رئاسة بايدن بارقة أمل للفلسطينيين؟

إشارات متناقضة| ما موقف بايدن من القضية الفلسطينية؟ الرئيس الأمريكي المنتخب يؤكد التزامه بأمن إسرائيل.. ووعود بالتخلي عن سياسات ترامب المتحيزة

إيران أكبر خطر .. بايدن يواجه تحديات وفرصًا في الشرق الأوسط

وزير الخارجية الفلسطيني: مستعدون لإعادة قنوات الاتصال مع أمريكا تحت إدارة بايدن

أبو العطا: مصر دائما سند أساسي للشعب الفلسطيني

ترشيحاتنا

رمضان صبحي أساسيا.. تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي

الوزراء يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول إلى مايو المقبل

وزير الخارجية أمام البرلمان: مصر ترفض سياسة الأمر الواقع في ملف سد النهضة

متحدث اللجنة الطبية لمونديال اليد: قدمنا الخدمة الطبية لـ 97 فردا من المشاركين في البطولة أمس

أبو جريشة: محمد محمود لاعب الأهلي يرحب بالانتقال إلى الإسماعيلي

بعد لقاء الخطيب وأبو جريشة.. نجوم أهلاوية على أبواب الانتقال للإسماعيلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تختبر اكسبديشن 2022 في الولايات المتحدة الأمريكية .. صور

7 أطعمة ضرورية لتنظيف الشرايين ومنع النوبات القلبية

احذري الإكريليك.. أبرز 6 نصائح للعناية بأظافرك