مسئول أمريكي: بايدن سيعمل على حل الدولتين.. وسنحث دولا أخرى للتطبيع مع إسرائيل

نقلت قناة "الشرق" السعودية عن مسؤول أمريكي في الأمم المتحدة لم تذكر اسمه إن واشنطن ستحث إسرائيل وفلسطين على تجنب الإقدام على خطوات أحادية تجعل حل الدولتين صعبًا.





وقال المسؤول الأمريكي إن الرئيس الجديد جو بايدن يعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية.





وأضاف:"سياسة بايدن بخصوص فلسطين وإسرائيل ستدعم حل الدولتين، وستستمر واشنطن في حث البلدان الأخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل".





وفي وقت سابق، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة رياض منصور، يوم السبت إن مجلس الامن الدولي سيناقش في جلسته، يوم الثلاثاء، الحالة في الشرق الاوسط من بينها القضية الفلسطينية.





وأضاف منصور في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، أن بعثة فلسطين على تواصل دائم مع أعضاء مجلس الامن للتشاور حول الجلسة، التي ستتناول المستجدات العالمية والإقليمية والفلسطينية، وما يتعلق بالإدارة الامريكية الجديدة.





وأكد أنه سيتم طرح مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن للعمل الدولي الجماعي وصولا إلى مؤتمر دولي للسلام، كذلك الجهود التي تبذل مع اطراف الرباعية لترميم اللجنة واستعادة دورها.