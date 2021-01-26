من داخل الجيم.. مصطفى حجاج لـ جمهوره: مساء الفل عالكل يا ناس يا عسل

وعلق مصطفى حجاج قائلا :" مساء الفل عالكل ياناس ياعسل ".

وقدم الفنان مصطفي حجاج، مجموعة من أغانيه خلال استضافته مع الإعلامي رامي رضوان احتفالا ببداية العام الجديد 2021.





وقدم حجاج أغنية "أبويا قال لي زمان"، وتفاعل معه جميع الحاضرين بالاستديو كما قام الإعلامي رامي رضوان بالتصفيق.





كما أعرب عن سعادته بالنجاح الذي حققه مؤخرًا في أغنيته الجديدة "أبويا قالي زمان"، الذي تعاون فيها مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، والتي تم تصويرها في أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة.