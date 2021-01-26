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أخبار العالم

لأول مرة في تاريخ أمريكا.. امرأة تؤدي اليمين الدستورية أمام امرأة أخرى

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:03 م
كامالا هاريس وجانيت
كامالا هاريس وجانيت يلين
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محمد عثمان
وضعت كل من كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ووزيرة الخزانة الأمريكية الجديدة، جانيت يلين، بصمتيهما في تاريخ الولايات المتحدة، في وقت سابق من اليوم خلال أداء اليمين الدستورية.

وبحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فإنه ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة تؤدي امرأة تشغل منصب وزيرة الخزانة الأمريكية اليمين الدستورية أمام امرأة أخرى تشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي.

وقالت هاريس وهي مبتسمة وتصفق لـ يلين: "تهانينا سيدتي الوزيرة".

وأضافت: "شكرًا لك على كل ما تفعلينه وشكرًا لعائلتك".

وتعتبر يلين أول امرأة تقود وزارة الخزانة الأمريكية، وتصبح رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين ورئيسة المجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبصفتها وزيرة للخزانة، سيتم تكليف يلين برعاية خطة الإنقاذ الأمريكية الخاصة بالرئيس بايدن التي تصل ميزانيتها إلى 1.9 مليار دولار، والإشراف على تنفيذها.
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