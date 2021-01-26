محلل سياسي أمريكي: مصر تسير كما يقول الكتاب في تنفيذ توصيات حقوق الإنسان

أشاد الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي، بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن الدولة المصرية ليس بها أي مشكلة في موضوع حقوق الإنسان.





وأضاف شرقاوي، في مداخلة عبر سكايب، مع الاعلامي أحمد موسي، مقدمة برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر تسير كما يقال مثل الكاتب كما يقول في تنفيذ توصيات حقوق الإنسان في مصر و تتخذ إجراءات قوية بفتح حوار من المنظمات الحقوقية.



