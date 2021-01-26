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محلل سياسي أمريكي يكشف الدور الإرهابي في تكتل الكونجرس الجديد ضد مصر

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:37 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكي، إن الديمقراطيين هدفهم التدخل في شئون الدول الاخري، مضيفا أن بداية الإدارة الديمقراطية غير جيدة في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وأضاف شرقاوي، في مداخلة عبر سكايب، مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الإرهابي محمد سلطان انضم إلى كتلة الكونجرس لمهاجمة مصر ومنظمة الإرهابي محمد سلطان تمول من دولة قطر. 

وتابع المحلل الأمريكي، أن منظمة الإرهابي سالف الذكر تضم الخونة خالد ابو النجا وعمرو واكد، ودفعت اموالا لأحد النواب في أمريكا لمهاجمة مصر، مشيرا الي أن جماعة الإخوان الإرهابية تقود الحملات الممنهجة ضد مصر.

وفي السياق نفسه أشار الى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكون اكثر حكمة من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.
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