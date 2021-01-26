الأزمة في طريقها للحل.. أسعار أنابيب الأكسجين وقيمة إعادة تعبئة اللتر

نفى الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، صحة ما يتردد عن وجود نقص في الأكسجين؛ أدى إلى وجود تفاوض بين الحكومتين المصرية والسعودية لاستيراد الأكسجين للسوق المصري، لافتا إلى أنه رغم أن السوق تحتاج إلى كميات كبيرة جدا من الأكسجين، فإنه لا يوجد نقص أو أزمة فى الغاز المسال "الأوكسجين".





وأكد "عوف"، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن أسعار الأكسجين لم تتم زيادتها؛ وهو ما يدل على عدم وجود أزمة، مشيرا إلى أن تعبئة أسطوانة الأكسجين الـ 40 لترًا بـ 45 جنيهًا، والأسطوانة الأصغر بـ 30 جنيهًا، وهي الأسعار نفسها قبل الموجة الثانية لفيرس كورونا.





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وأضاف "عوف"، أن الارتفاع حدث لأنابيب التعبئة وليس الأكسجين، حيث سجلت سعر الأنبوبة 4000 جنيه مقارنة بـ 1800 جنيه فى السابق.





ونوه بأن هناك نحو 30 مصنعا تعمل فى مجال تعبئة الأكسجين، لافتا إلى أن السوق المصرى لديه اكتفاء ذاتي من الأكسجين، ويسد احتياجات السوق المحلي.





ومن جانبه، نفى الدكتور محمد عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وجود تفاوض خاص باستيراد الأكسجين خلال الأيام الحالية، مشيرًا إلى أن الأوكسجين متوافر فى السوق المصرى ولا توجد أزمة.





وأضاف "عبده"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ما يوحى بوجود أزمة هو اتجاه المصابين بفيروس كورونا للعلاج فى المنازل وليس المستشفيات، الأمر الذى أدى إلى وجود تكالب من قبل المواطنين لشراء الأسطوانات بالمنازل، ولكن في حقيقة الأمر لا توجد أزمة.





وطالب بتشديد الرقابة وبالتواصل بين وزارة الصحة والمواطنين لتوفير أسطوانات الأكسجين للحالات التي تحتاج إليها وتتم معالجتها في المنزل.





وعن ارتفاع أسعار أسطوانات الأكسجين أوضح "عبده"، أن هناك شحنات استيرادية للأسطوانات وصلت الأسبوع الماضي، إضافةً إلى وجود شحنات ستصل خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى انخفاض الأسطوانات لتصل إلى 1000 جنيه للأسطوانة.