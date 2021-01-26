عام كامل.. أضرار عملية التكميم على الحمل





واكدت العديد من الدراسات، ان هناك حالات يجب أن تتوخى الحذر والمتابعة مع الطبيب باستمرار لتجنب أضرار عملية التكميم، حتى لا تحدث مضاعفات، ومن أبرز الحالات اتي تلجأ لعمليات التكميم هن السيدات المتزوجات والحوامل لاكتسابهم الوزن في هذه المرحلة بشكل كبير.









ومن أضرار عملية التكميم على الحمل، ان السيدة التي خضعت لعملية تكميم المعدة ، يجب أن تتوقف عن الحمل لمدة عام كامل، حتى تتمكن من تناول العقاقير الطبية، فيمكن أن يحدث الكثير من المضاعفات بعد العملية.



