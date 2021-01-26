عام كامل.. أضرار عملية التكميم على الحمل

هناك الكثير من أصحاب الوزن الزائد يتجهون لإجراء عمليات تكميم المعدة، لخسارة الدهون، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وقد تشعر السيدات في فترة الحمل مع اكتساب الكثير من اللون اهم بحاجة لفقدان هذا الوزن، وهو ما يجعلنا نتطرق لـ أضرار عملية التكميم على الحمل
واكدت العديد من الدراسات، ان هناك حالات يجب أن تتوخى الحذر والمتابعة مع الطبيب باستمرار لتجنب أضرار عملية التكميم، حتى لا تحدث مضاعفات، ومن أبرز الحالات اتي تلجأ لعمليات التكميم هن السيدات المتزوجات والحوامل لاكتسابهم الوزن في هذه المرحلة بشكل كبير.
ومن أضرار عملية التكميم على الحمل، ان السيدة التي خضعت لعملية تكميم المعدة، يجب أن تتوقف عن الحمل لمدة عام كامل، حتى تتمكن من تناول العقاقير الطبية، فيمكن أن يحدث الكثير من المضاعفات بعد العملية.
وأوضحت العديد من الدراسات، ان أضرار عملية التكميم على الحمل، في انه يجب ان تتخطى مرحلة الخطر بعد عملية تكميم المعدة، وأخذ قرار الحمل
واكد اغلب الأطباء، انه بالنسبة لـ أضرار عملية التكميم على الحمل، فعلى المرأة أن تحاول الولادة الطبيعية، فهي أفضل للحالات التي أجرت عمليات تكميم المعدة على المدى البعيد.
واكد اغلب الأطباء، انه بالنسبة لـ أضرار عملية التكميم على الحمل، فعلى المرأة أن تحاول الولادة الطبيعية، فهي أفضل للحالات التي أجرت عمليات تكميم المعدة على المدى البعيد.