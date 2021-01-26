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توك شو

بعد مباراة الأهلي وبيراميدز.. أحمد موسى يصرخ على الهواء لاتحاد الكرة والتحكيم

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:21 م
أحمد موسي
أحمد موسي
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وجه الاعلامي أحمد موسي، سؤالا لاتحاد المصري لكرة القدم، :"هل تقنية الفار موجودة في الدوري العام ام تم تكسيره"، مؤكدا أن هناك عدم وجود لهذه التقنية في مباراة النادي الأهلي ونادي بيراميدز في بطولة الدوري العام. 

وأضاف موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك موقفين حدثا في مباراة الأهلي وبيراميدز كان التحكيم فيهما مثير للجدل، الأول هدف صحيح والثاني استحق النادي اللعبي ضربة جزء. 

وتابع مقدم برناج على مسؤوليتي، أن حكم مباراة الأهلي وبيراميدز جهاد جريشة لم يحتسب اللعبة ضربة جزء وكان له رأي آخر، موقف غريب، متابعا :"متفورش دمى يا كابتن جهاد، وليه مرجعتش الفار، واحنا جبناه له وتم دفع ملايين الدولارات.
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