بعد مباراة الأهلي وبيراميدز.. أحمد موسى يصرخ على الهواء لاتحاد الكرة والتحكيم

وجه الاعلامي أحمد موسي، سؤالا لاتحاد المصري لكرة القدم، :"هل تقنية الفار موجودة في الدوري العام ام تم تكسيره"، مؤكدا أن هناك عدم وجود لهذه التقنية في مباراة النادي الأهلي ونادي بيراميدز في بطولة الدوري العام.





وأضاف موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك موقفين حدثا في مباراة الأهلي وبيراميدز كان التحكيم فيهما مثير للجدل، الأول هدف صحيح والثاني استحق النادي اللعبي ضربة جزء.



