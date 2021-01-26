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أخبار العالم

حذرت سكان غزة ولبنان.. إسرائيل تعلن خطة عسكرية لمواجهة قنبلة إيران النووية ..فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:16 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي "أفيف كوخافي"، تجهيز خطة عسكرية لمواجهة احتمال أن تحاول إيران تطوير قنبلة نووية.

وبحسب قناة "آي 24 نيوز"، قال "كوخافي"، إن إيران تمتلك كمية من اليورانيوم المخصب تخرق ما يتجاوز المسموح به، وطوّرت أجهزة طرد مركزية تسمح لها بتطوير قنبلة نووية في غضون عدة أشهر وحتى عدة أسابيع.

وأضاف "أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي بإعداد بعض الخطط العملياتية حول هذا الموضوع ونحن نعمل على تنفيذها".

وحذر كوخافي من أن "أي رفع للضغوط الأمريكية المفروضة على إيران سيسمح لإيران بتطوير قنبلة، وأي عودة إلى الاتفاق النووي ستكون خطأ".

وتابع "حزب الله يتمركز في المناطق الحضرية وفي قلب المناطق المأهولة بالسكان المدنيين في لبنان، وبالتالي فإن الجيش الإسرائيلي يكيّف أنماط القتال مع هذا التغيير، بما في ذلك من خلال الوسائل الاستخباراتية".

وهدد كوخافي سكان لبنان وقطاع غزة قائلا:"غادروا أماكنكم فهي مشبعة بالصواريخ والقذائف، هذه المناطق ستغمرها هجمات الجيش الإسرائيلي. من يقرر عدم المغادرة يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة".

وتابع أن جيش الاحتلال "لا يرصد في الوقت الحالي أن أيًا من أعدائنا يعتزم أو يفكر في شن حرب أو عملية واسعة النطاق ضد إسرائيل، لكنه يمتلك حرية للعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

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