تعرف على مواصفات وأسعار.. فيات X 500 موديل 2021

استطاعت الأيقونة الايطالية فيات X 500 أن تجذب العديد من الأنظار، وذلك لانفرادها بعدة مفاهيم فنية و أيضا لتصميمها العصري، و تعد واحدة من النماذج التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر، لتكون هذه السيارة بمثابة الأخت الأكبر للنسخة C 500، الذين انطلقوا من داخل أسطول فيات العريق.





تعتمد فيات X 500 موديل 2021 على منظومة الدفع الأمامي، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، قادر على إنتاج طاقة قدرها 140 حصان، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.





كما يمكنها التسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 9.8 ثانية فقط، ويبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.7 لتر، وذلك عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كم.





تمتعت فيات X 500 موديل 2021 بالعديد من وسائل الأمن والسلامة والتي تمثلت، منظومة وسائد الحماية الهوائية AIR BAGS، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، و فرامل يد كهربائية، ونظام التوازن الإلكتروني ESP.

بالاضافة إلى باقة اخرى من التجهيزات مثل، مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، و مرايات جانبية كهربائية، ونظام متابعة ضغط الإطارات، وشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط بلغ قياسها 7 بوصة، تدعم كلا من نظام APPLE CARPLAY وANDROID AUTO، وفتحة سقف بانوراما للفئة الأعلى تجهيزًا.





ويبلغ السعر الرسمي الرسمي لـ فيات X 500 موديل 2021





- الفئة الأولى أوتوماتيك موديل POP STAR 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 384.900 جنيه.

- الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LOUNGE 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 434.900 جنيه.