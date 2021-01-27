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سيارات

لأول مرة.. تويوتا تطرح هايلاندر الجديدة موديل 2021 فى الأسواق الأوروبية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:01 ص
تويوتا هايلاندر 2021
تويوتا هايلاندر 2021
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كريم عاطف
اعلنت شركة تويوتا لاول مرة طرح طراز هايلاندر الجديد 2021 ، فى الاسواق الاوربية ، بعد ان كان مقتصر على السوق اليابانى والامريكى وبعض الاسواق الاخرى منذ انطلاقه فى عام 2001 .

وتعتبر السيارة تويوتا هايلاندر الجديد 2021 من نوع السيارات متعددة الاستخدام الـSUV و ذات السبعة مقاعد ، وستكون متاحًا فقط مع مجموعة توليد الحركة الهجينة ذات الشحن من الجيل الرابع لشركة تويوتا .

وتتمتع جميع فئات هايلاندر 2021 بنظام الدخول الذكي، ومصابيح أمامية LED، وتكييف هواء ثلاثي المناطق، وتدفئة المقاعد، وشحن الهاتف اللا سلكي. ويتميز الإصدار ذو الصفوف الثلاثة بشاشة عرض رقمية مقاس 7 بوصات للوحة العدادات، وشاشة نظام معلومات ترفيهي مقاس 8 بوصات.

وتجمع السيارة تويوتا هايلاندر الجديد 2021 بين محرك بنزين سعة 2.5 لتر ومحركات كهربائية أمامية وخلفية وحزمة بطارية Metal Hydride مثبتة أسفل الصف الثاني من المقاعد.

و ينتج محرك البنزين بالتعاون مع المحركات الكهربائية قوة 244 حصانًا، تدفع السيارة للتسارع من الصفر إلى سرعة 100 كم/ س في زمن 8.3 ثانية، لتنطلق بسرعتها القصو البالغة 180 كم/س. وتقول تويوتا إن السيارة الجديدة قادرة أيضًا على السفر بسرعة تصل إلى 125 كم/ س في الوضع الكهربائي.

كما تتيح السيارة تويوتا هايلاندر الجديد 2021  ميزة مفتاح وضع القيادة مع أربعة أوضاع، هي Eco وNormal، وSport وTrail ، بالاضافة الى عازل للصوت ممتد على أقواس العجلات والسقف، مع كواتم الصوت الأرضية، ليحصل ركابها على تجربة ركوب هادئة تقلل الضوضاء إلى أدنى درجة ممكنة.
لأول مرة.. تويوتا تطرح هايلاندر الجديدة موديل 2021 فى الأسواق الأوروبية
لأول مرة.. تويوتا تطرح هايلاندر الجديدة موديل 2021 فى الأسواق الأوروبية
لأول مرة.. تويوتا تطرح هايلاندر الجديدة موديل 2021 فى الأسواق الأوروبية
لأول مرة.. تويوتا تطرح هايلاندر الجديدة موديل 2021 فى الأسواق الأوروبية
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