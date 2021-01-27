لأول مرة.. تويوتا تطرح هايلاندر الجديدة موديل 2021 فى الأسواق الأوروبية

اعلنت شركة تويوتا لاول مرة طرح طراز هايلاندر الجديد 2021 ، فى الاسواق الاوربية ، بعد ان كان مقتصر على السوق اليابانى والامريكى وبعض الاسواق الاخرى منذ انطلاقه فى عام 2001 .





وتعتبر السيارة تويوتا هايلاندر الجديد 2021 من نوع السيارات متعددة الاستخدام الـSUV و ذات السبعة مقاعد ، وستكون متاحًا فقط مع مجموعة توليد الحركة الهجينة ذات الشحن من الجيل الرابع لشركة تويوتا .





وتتمتع جميع فئات هايلاندر 2021 بنظام الدخول الذكي، ومصابيح أمامية LED، وتكييف هواء ثلاثي المناطق، وتدفئة المقاعد، وشحن الهاتف اللا سلكي. ويتميز الإصدار ذو الصفوف الثلاثة بشاشة عرض رقمية مقاس 7 بوصات للوحة العدادات، وشاشة نظام معلومات ترفيهي مقاس 8 بوصات.





وتجمع السيارة تويوتا هايلاندر الجديد 2021 بين محرك بنزين سعة 2.5 لتر ومحركات كهربائية أمامية وخلفية وحزمة بطارية Metal Hydride مثبتة أسفل الصف الثاني من المقاعد.





و ينتج محرك البنزين بالتعاون مع المحركات الكهربائية قوة 244 حصانًا، تدفع السيارة للتسارع من الصفر إلى سرعة 100 كم/ س في زمن 8.3 ثانية، لتنطلق بسرعتها القصو البالغة 180 كم/س. وتقول تويوتا إن السيارة الجديدة قادرة أيضًا على السفر بسرعة تصل إلى 125 كم/ س في الوضع الكهربائي.





كما تتيح السيارة تويوتا هايلاندر الجديد 2021 ميزة مفتاح وضع القيادة مع أربعة أوضاع، هي Eco وNormal، وSport وTrail ، بالاضافة الى عازل للصوت ممتد على أقواس العجلات والسقف، مع كواتم الصوت الأرضية، ليحصل ركابها على تجربة ركوب هادئة تقلل الضوضاء إلى أدنى درجة ممكنة.