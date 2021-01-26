الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يكتسح وست بروميتش برباعية في الشوط الأول





افتتح إلكاي جوندوجان التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة السادسة، قبل أن يضاعف زميله جواو كانسيلو من تقدم السيتيزينز بهدف ثان في الدقيقة 20.





وفي الدقيقة 30 عاد جوندوجان ليوقع على الهدف الثاني له والثالث لفريقه، ليسجل بعدها رياض محرز الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 45.







وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبين دياز، جون ستونز، زنتشينكو

خط الوسط: رودريجو، إلكاي جوندوجان، فيل فودين

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، رياض محرز ، رحيم ستيرلنج وكشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة وست بروميتش ألبيون، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.





تقدم فريق مانشستر سيتي على وست بروميتش ألبيون بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.