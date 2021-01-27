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أخبار البلد

على نحو رسمي.. «الصحفيين» تخاطب وزيرة الصحة لبيان الرأي الفني في انعقاد الجمعية العمومية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:08 ص
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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صدى البلد
قرّر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه، الثلاثاء، عقد جلسة خاصة يوم الأربعاء 10 فبراير 2021؛ لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون النقابة ولائحتها بشأن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات في الموعد المقرر قانونًا يوم الجمعة 5 مارس 2021.

وناقش مجلس "الصحفيين" في اجتماعه الكتاب الوارد من المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة لـ نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بتاريخ 17 يناير 2021 بشأن "طلب استطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عما إذا كان من الواجب قانونًا عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في الموعد المقرر لها (الجمعة الموافق 5 مارس 2021) في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا".

واستجابة إلى ما انتهى إليه الكتاب المذكور بموافاة مجلس الدولة "عما إذا كانت الجهات الصحية المعنية المشار إليها "وزارة الصحة" قد أفادت نقابة الصحفيين بتعذر اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لعقد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها المقرر قانونًا من عدمه وذلك حتى يتسنى اتخاذ اللازم".

لذا قرّر المجلس مُخاطبة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لإفادة النقابة على نحو رسمي عمّا ورد في كتاب رئيس مجلس الدولة حتي يتسنى موافاته بالرأي الفني المطلوب.
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