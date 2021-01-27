ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أبطال فيلم "وقفة رجال" في ضيافة برنامج سهرانين .. تفاصيل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:59 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى

يحل أبطال فيلم "وقفة رجالة" ضيوفا على برنامج "سهرانين" في موسمه الرابع، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي السبت والأحد المقبلين.

و يأتي ظهور الفنان ماجد الكدواني بعد غياب طويل عن البرامج التليفزيونية، وبمشاركة الفنان بيومي فؤاد والفنان سيد رجب والمطرب أبو. 

يذكر أن الموسم الرابع من البرنامج، بدأ يوم السبت 23 يناير الجاري، ويستضيف "كرارة" خلال الموسم مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي.


برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عصام السقا يكشف عن رأيه فى أحمد السقا وأمير كرارة

عصام السقا يكشف كواليس دوره بحكاية ربع قيراط مع عمرو الليثي.. الجمعة

طرح فيلم "وقفة رجالة" في دور العرض 14 يناير .. تفاصيل

فيديوجراف.. حكيم يكشف الستار عن أسراره الشخصية

ترشيحاتنا

بعد إعلان فنانين تحرشه بهم.. القبض على طبيب شهير في الجيزة.. تفاصيل

سيد عبد الحفيظ مهاجما جهاد جريشة: الآن أعترض على ركلات جزاء وأهداف وليس ركنيات

نشاط رياح يزيد إحساس البرودة.. الأرصاد: الخميس والجمعة ذروة التقلبات الجوية

أصعب موقف فى حياتى.. مذيعة إكسترا تكشف اسم الضيف المتوفي أثناء تسجيل لقاء تليفزيون معها.. فيديو

في أول أيام عمله.. بايدن يتلقى صفعة قوية من قاض فيدرالي

جماهير الأهلي تهاجم رمضان صبحي بعد مباراة بيراميدز.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفيروس موجود منذ زمن.. ابنة أول مصاب بكورونا في بريطانيا تفجر مفاجأة.. صور

خليفة أينشتاين.. شاهد طفلة تتحدث بطلاقة في عمر 14 شهرًا فقط.. صور

شاهد.. إصدار طراز Alpine الكهربائي الجديد من رينو الفرنسية