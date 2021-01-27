دفاعًا عن فستان زوجته.. نادر حمدي يهاجم أحد المتابعين.. شاهد

نشر الفنان نادر حمدي صورًا جديدة من حفل زفافه علي المنتجة سارة حسني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



ووجه الفنان نادر حمدي رسالة رومانسية إلى زوجته وعلق على الصورة: «سيبتها بظروفها والحمد لله.. ربنا عوضني بأحلى عروسة.. عقبالكم.. سيبها بظروفها.

وانهالت التعليقات لتهنئه نادر حمدي وزوجته بزفافهما، إلا أن آخرين انتقدوا ارتداء زوجته لفستان زفاف شفافا وجريئا.

مما أثار غضب نادر حمدي وعلق علي أحد متابعيه قائلا :«هو أنا عندي سؤال لبعض الناس اللي نظرها ضعيف، انتوا بجد فاكرين إن الفستان شفاف؟ ولا انتوا بتهلكوا في أي حاجة.





واحتفل الفنان نادر حمدي بعيد ميلاد زوجته ونشر أول صورة لهما بعد الزواج، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهر نادر حمدي وهو يحتضن زوجته وعلق على الصورة: "كل سنة و انتي طيبة.. كل سنة و انتي مراتي و حبيبتي".



