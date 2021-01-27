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رياضة

رمزي صالح: هدف بواليا غير صحيح.. والأهلي استحق ركلة جزاء

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:52 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قال رمزي صالح حارس الأهلي السابق، إن هدف والتر بواليا في شباك بيراميدز غير صحيح، والأهلي استحق الحصول على ركلة جزاء.

وأضاف رمزي صالح  خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" أرى أن هدف الأهلي غير صحيح، لأن ملامسة حارس المرمى في منطقة الست ياردات تحتسب خطأ، لكن الحكم أخطأ في عدم العودة لتقنية الفار في كرة محمد شريف، حتى يخلي مسئوليته والأهلي كان يستحق الحصول على ركلة جزاء".

وأكمل :" تصدي محمد الشناوي لتسديدة دونجا في نهاية المباراة، دليل على حضوره الذهني في المباراة، أما شريف إكرامي فكان معرضا لضغط كبير طوال أحداث اللقاء، ولكنه نجح في الاحتفاظ بعذرية شباكه".

ويرى الحارس الفلسطيني، أن الأهلي كان مطالباً بإشراك الحارس علي لطفي، في مباريات الموسم الماضي، بعدما حسمه الفارس الأحمر بشكل رسمي.

وراهن رمزي صالح على رحيل واحد من أحمد الشناوي أو المهدي سليمان عن صفوف بيراميدز بالفترة القادمة.

كما أكد أن محمود جنش تأثر سلبا بالإصابات وعندما عاد للمشاركة لم يظهر بمستواه المعروف، لافتا إلى أن محمد عواد بالعودة من الدوري السعودي، ولم يتحمل الضغوط في الزمالك.
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