اليوم.. وزير الخارجية يلتقي الممثلة الخاصة الأوروبية لعملية السلام في الشرق الأوسط

يستقبل سامح شكري، وزيـر الخـارجـيـة، صباح اليوم، الأربعاء، بمقر الوزارة سوزانا تريستل، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبى لعملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك لعقد جلسة مباحثات حول سبل دعم مسار المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وترى مصر ضرورة متابعة تنفيذ خارطة طريق واضحة المعالم وصولًا إلى تنفيذ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، تعيشان إلى جوار بعضهما البعض في سلام، وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة على كامل أراضيه، الأمر الذي يقتضى من المجتمع الدولي أن يضع تصورًا واضحًا وخطة عمل محكمة وفقًا لإطار زمني من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلى.
وتواصل مصر جهودها فى المرحلة الحالية على حث المجتمع الدولي على تفعيل إجراءات فورية لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلى، والتي يأتى في مقدمتها وقف الاستيطان وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بالفعل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وضمان حرية الحركة للفلسطينيين داخل أراضيهم، بالإضافة إلى وقف الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل لتغيير الوضع بالمسجد الأقصى ووقف الاستيطان.