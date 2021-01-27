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محافظات

أشرف عطية يعتمد نتيجة مسابقة شباب أسوان يبتكر وفوز 15 متسابقا بالمراكز الأولى

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:21 ص
صدى البلد
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شاذلي عبد الفتاح
اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتيجة مسابقة "شباب أسوان يبتكر"، وذلك بفوز 15 متسابقا حصلوا علي المراكز الأولي بجوائز مالية قيمة، من إجمالي 67 متسابقا تقدموا لاجتياز الاختبارات النهائية أمام لجنة محايدة من أساتذة الجامعة وممثلي البنوك الوطنية وريادة الأعمال. 

وأكد اللواء أشرف عطية، على أن معايير التقييم إرتكزت علي ١١ محور حيث أن مسابقة شباب أسوان يبتكر ستقام بشكل سنوي تواكبًا مع عيد أسوان القومي، خاصة أن المسابقة تحظي بدعم كامل من أجهزة المحافظة ورعاية من مؤسسات المجتمع المدني والمحلي والقطاع الخاص.

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من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ ورئيس لجنة تنمية المشروعات، أن جميع المتسابقين سوف يحظون بالدعم الفني واللوجيستي والمادي بنفس الأمتيازات الممنوحة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

وأكدت الدكتورة غادة أبو زيد، أن المسابقة تشهد رعاية من الجهاز ومؤسسة أم حبيبة  ومركز سوان كوليدج للتدريب والاستشارات ومدارس السلام الخاصة للغات حيث تم تقديم الدعم المادي والفني لكافة المتسابقين.

جدير بالذكر أن معايير التقيم استندت للضوابط والمعايير الآتية:
١- هل هناك وصف واضح للمشكلة أو الفرصة؟
٢- ما مدى فهم المتسابقة/المتسابق لشرائح العملاء وما مدى فهمة / فهمها لاحتياجات عملائهم ؟
٣- هل أشارت / أشار إلى آلية الأستحواذ على العملاء
٤- هل فكر / فكرت في منافسيها ؟
٥- هل وضح العارض او العارضة نموذج الإيرادات بكفاءه؟
٦- هل هناك بيان واضح للمصادر المالية والاستخدامات والعوائد؟
٧- هل توضح التوقعات المالية أن الفريق / المؤسس يفهم مشروعة جيدًا ؟
٨- هل الفريق متوازن وعلى جودة كافية لتحويل فكرة المشروع الى واقع؟ أو هل يخطط مؤسس المشروع للإستعانة بفريق مؤهل
٩- هل ناقش العارض / العارضة كيف سيتطور المشروع وخطة النمو؟
١٠- هل المشروع صديق للبيئة أو على الأقل لا يضر البيئة؟
١١-هل يسهم هذا المشروع في خلق فرص العمل؟
١٢-هل أظهر مقدم العرض ما يلي (مهارات ريادية)؟
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