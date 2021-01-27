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محافظات

محافظ أسوان يوجه نائبه لمتابعة تطوير ورفع كفاءة 11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى.. صور

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:00 ص
صدى البلد
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شاذلي عبد الفتاح
أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لنائبه أحمد شعبان للمرور الميدانى بمرافقة الدكتور محمد شعبان المنسق التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ، علاوة على رؤساء المراكز والمدن ومسئولى مديرية الصحة. 

وتم متابعة الأعمال الجارية داخل 11 مستشفى والتي تأتى ضمن هذا المشروع القومى  بجانب إستكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة 112 وحدة صحية بتكلفة أجمالية 12.3 مليار جنيه ، وبالتوازى تم تجهيز 122 موقع لفتح الملفات الأسرية والفردية مما ساهم في تسجيل 875 ألف مواطن حتى الآن للتمتع بالتغطية الصحية الشاملة والانتفاع بالخدمات الصحية المتميزة وذات الجودة العالية فور بدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة.

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ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها محافظة أسوان لإنطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل والذى تأتى فيه المحافظة ضمن المرحلة الأولى والتى تأتى تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير منظومة الرعاية والخدمة الصحية والإرتقاء بها لتقديمها بالجودة المطلوبة للمواطنين.

 وقد شدد نائب المحافظ أثناء جولته على مسئولي الشركات المنفذة بالجودة المطلوبة في تنفيذ أعمال البنية التحتية لتتطابق مع كافة المواصفات والمعايير الفنية والقياسية وإجراءات الصحة والسلامة المهنية المطلوبة مع أهمية الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لضمان الانتهاء من كافة الأعمال فى أقرب وقت. 

مشيرًا إلى أن هناك 50 وحدة صحية جاهزة للتشغيل التجريبى لها من إجمالي الـ 112 وحدة صحية ضمن المنظومة أيضًا ، وهو الذى يتواكب مع البدء فى تنفيذ التجهيزات الفنية والطبية لباقى الوحدات مع إستكمال منظومة الميكنة والتحول الرقمى من خلال وزارة الأتصالات .
محافظ أسوان يوجه نائبه لمتابعة تطوير ورفع كفاءة 11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى.. صور
محافظ أسوان يوجه نائبه لمتابعة تطوير ورفع كفاءة 11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى.. صور
محافظ أسوان يوجه نائبه لمتابعة تطوير ورفع كفاءة 11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى.. صور
محافظ أسوان يوجه نائبه لمتابعة تطوير ورفع كفاءة 11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحى.. صور
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