خلال اجتماع تعليم أسوان.. الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول.. شاهد

ترأس الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بقاعة نقابة المعلمين بكوم أمبو إجتماع مجلس الأمناء والأباء والمعلمين بصفته (المدير التنفيذى للمجلس) وذلك بحضور أعضاء مجلس أمناء المديرية وأعضاء مجلس أمناء إدارة كوم أمبو التعليمية، بالإضافة إلى قيادات المديرية ممثلة فى الدكتورنبيل جعفر ومديرى عموم الديوان ومديرى الإدارات التعليمية، بجانب المهندس أيمن مريد نائب مدير هيئة الأبنية التعليمية فرع أسوان.





وقد بدأ الاجتماع بترحيب وكيل الوزارة بالحضور وتقديم الشكر للجميع على تلبية الدعوة ، ثم بدأت فعاليات الاجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة والتصديق عليه، بعدها تم مناقشة الطلبات التى ترد لأمانة المجلس، وكذلك الصعوبات التى تواجه العمل بإدارة كوم امبو.





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ثم تم مناقشة إستعدادات المديرية لإمتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك فى حال تحديدها من قبل السيد وزير التربية والتعليم، تلى ذلك مناقشة خطة تفعيل التنمية المهنية للسادة العاملين بتعليم أسوان سواء مديرين ووكلاء مدارس أو معلمين، ثم تطرق الاجتماع إلى مناقشة خطة الأنشطة الطلابية على مدار العام الدراسي.





وعقب ذلك تم فتح باب المناقشة المتعلق بهيئة الأبنية التعليمية، حيث استعرض مدير كل إدارة تعليمية مشكلات مدارسه سواء المتعلقة بالإحلال والتجديد أو الإنشاء أو التوسعة وكذلك المشكلات المتعلقة بصيانة الملاعب الرياضية داخل المدارس.





وقد قام نائب مدير الأبنية بالرد على كافة الاستفسارات، حيث أن هناك مشكلات جارِ حلها فعليًا، ومشكلات أخرى تم إرجائها ضمن خطة الصيانة المقبلة للهيئة.





وخلال مناقشة حساب الأنشطة، قرر السيد وكيل الوزارة تشكيل لجنة لرصد كافة المبالغ المالية المخصصة لأنشطة مجلس الأمناء على مستوى المديرية، على أن تقوم اللجنة برفع تقريرها النهائى إلى سيادته مباشرًة، تلى ذلك التطرق إلى مشكلة أحد مدارس التربية الخاصة بكوم امبو والتى تحتاج إلى بناء جناح جديد.





وأشار وكيل الوزارة إلى أهمية إعداد تقرير مفصل عن هذا الطلب يحوى كافة البيانات والأحصائيات اللازمة لدراسة الأمر داخل المديرية ورفع تقرير بعد ذلك إلى هيئة الأبنية لاتخاذ اللازم، وفيما يخص بعض الاحتياجات التعليمية لمدارس جميع الإدارات كلف خالد قبيصى مديرى الإدارات بمخاطبة مجلس المدينة بنطاق كل إدارة تعليمية لتوفير الاحتياجات بالتنسيق مع القائمين على تنفيذ مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية ألف قرية. وأوصى سيادته مدير إدارة كوم امبو بالتواصل مع إدارة مصنع السكر لحل مشكلة (الصرف الصحى) بمدرسة أبو بكر الصديق الإبتدائية.





وبنهاية الاجتماع قدم أعضاء المجلس الشكر لقيادات المديرية وقدموا شكر خاص للسيد وكيل الوزارة على النشاط الواضح والمتميز لسيادته خلال الفترة السابقة، وعلى اهتمامه بكافة العناصر التعليمية التى تفيد الطالب والمعلمين على حد سواء، وأكدوا أنهم على متابعة جادة لكافة الأنشطة والمبادرات التى يعكف سيادته شخصيًا على تنفيذها ومتابعتها.