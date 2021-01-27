الأوقاف تمكن المرأة في الهيكل التنظيمي الجديد.. تصعيد 17 قيادة نسائية بينهن 4 وكلاء وزارة

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، القرار التنفيذى رقم 251، لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم (282) بتاريخ 16 ديسمبر الماضي ، بشأن اعتماد الهيكل الإدارى والتنظيمى الجديد للوزارة، فى سبيل النهوض برسالتها على أكمل وجه، وفى إطار عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسى.

وقالت الوزارة ، إن الهيكل الجديد يتميز بالاعتماد الكبير على الرقمنة والميكنة والتطوير المؤسسى المستمر، والعناية الفائقة بالعنصر البشرى، واختصار الإجراءات الإدارية بما يضمن دقة العمل وسرعة تنفيذه معًا، والاعتماد على طرق التقييم الحديثة والذكية، وسيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذا الهيكل.

وقال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة انتهت من تحديث هيكلها الإدارى بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومن أهم ملامح تحديث هذا الهيكل استحداث الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، لافتا إلى أن الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، تضم ثلاث إدارات عامة للدخول بوزارة الأوقاف بقوة نحو عالم الرقمنة، واستخدام مهارات التقنيات الحديثة، وتضمن الهيكل الجديد إدارة مركزية للإدارة الاستراتيجية وإدارة عامة لإدارة الأزمات، وأخرى للتطوير المؤسسى، كما تضمن إدارة عامة لتنمية المواهب، وقد تم إدراج شئون الواعظات فى الهيكل الجديد لأول مرة فى تاريخ الوزارة، حيث يتم العمل على تطوير عمل الواعظات الدعوى بالوزارة كمًا وكيفًا.





وفي ما يخص العنصر البشري في الهيكل التنظيمي وبالتحدي تمكين المرأة في المناصب القيادية بالوزارة .. دفعت وزارة الأوقاف بـ 17 قيادة نسائية في الهيكل التنظيمي الجديد بالأوقاف منهن (4) وكلاء وزارة ، وذلك في إطار الدفع بالقيادات النسائية، واهتمام وزارة الأوقاف بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بالوزارة ، وإيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل ، وفي إطار عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسي ، وتطبيقًا لاعتماد الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد للوزارة، وهن:









1. نهاد محمد سامي حتاتة لتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير .





2. رندا صلاح محمود دسوقي لتسيير أعمال الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي .





3. ليلى عطا الله محمود عثمان وكيل الوزارة للشئون الهندسية بهيئة الأوقاف المصرية .





4. رانيا محمد عبد الفتاح وكيل الوزارة للشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية .





5. جنية محمود محمد عبد الرحمن لتسيير أعمال وظيفة الإدارة العامة للشئون الطبية .





6. سمر إبراهيم محمود مديرًا عاما للإدارة العامة لخدمة المواطنين .





7. نسرين محمد خليل التباع – لتسيير أعمال وظيفة مدير عام التطوير المؤسسي .





8. غادة عبد الحليم محمد عبد الحليم – لتسيير أعمال الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني .





9. منى حسين لتسيير أعمال الإدارة العامة للبر .





10. سوزان سمير جمعة محمد لتسيير أعمال الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني .





11. روض زكريا محفوظ لتسيير أعمال الإدارة العامة للأملاك .





12. هدى فؤاد يوسف لتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات .





13. غادة محمد أبو الوفا إسماعيل – مديرًا عاما للإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا .





14 - هدى جمال الدين محمد بالدرجة الوظيفية الأولى (ب) لتولي مهام إدارة الحجج والسجلات بالإدارة العامة للأملاك .





15 - سهير عدلي عبد الحميد بالدرجة الوظيفية الأولى (ب) لتولي مهام إدارة القرض الحسن بالإدارة العامة للبر .





16- غادة حسن محمد هاشم بالدرجة الوظيفية الأولى (ب) لتولي مهام إدارة حصر الأملاك بالإدارة العامة للأملاك .





17- سحر محمد عبدون بالدرجة الوظيفية الأولى (ب) لتولي مهام إدارة الخبراء والمحاسبة بالإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة.