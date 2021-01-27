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التضامن: أكثر من 11 محافظة تشارك بمعرض "ديارنا” بالأقصر

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:22 ص
معرض ديارنا بالأقصر
معرض ديارنا بالأقصر
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هاجر إبراهيم
قال صبرى عبد الحميد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، إن إستراتيجية وزارة التضامن الإجتماعى وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع الحرف اليدوية والتراثية جاءت لخلق فرص عمل وإعادة استغلال الموارد الموجودة سواء بشرية أو طبيعية فى المجتمع المصرى.

وأضاف "عبد الحميد" خلال برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم إنشاء معرض "ديارنا بالأقصر للمساهمة فى عرض الصناعات الحرفية، موضحا أن وزيرة التضامن أصرت على زيادة المساحة المقام عليها المعرض من أجل إتاحة للعارضين، حيث يوجد منتجات أكثر وحرف عديدة ومختلفة.

وتابع أنه هناك أكثر من 11 محافظة مشتركة فى هذا المعرض، حيث أن كل تلك التعاونات تبرز مدى تعاون المجتمع الداخلى المصرى وتبرز الحرف التراثية التى يجب المحافظة عليها.

وأكد أنه من خلال المعرض يتم تشجيع الشباب على الإنتاج، لافتا إلى أن أساس التنمية هى التنمية فى البشر، مشددا على الإجراءات الاحترازية الموجودة بالمعرض وأن تكون منظومة العمل فى نطاق سياسة الدولة.

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