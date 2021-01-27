ورشة عمل أونلاين للطلاب والخريجين عن تدريب المدربين بألسن عين شمس

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، ووحدة متابعة الخريجين، بالتعاون مع إدارة المشروعات بشركة "بيرلتز" العالمية للغات، ورشة عمل للطلاب و الخريجين بعنوان "تدريب المدربين" بطريقة المحاكاة و تقديم العروض التجريبية





وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف الدكتوريمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،الدكتور نهلة راحيل مدير الوحدة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.













و أوضحت سلوى رشاد عميد الكلية، أن ورشة العمل تأتي على خلفية سلسلة الخدمات والامتيازات التي تقدمها رابطة جامعة عين شمس لأعضائها، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور شهيرة سمير المدير التتفيذي لقطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي، الدكتور ريم الكباريتي مدير إدرة رابطة خريجي جامعة عين شمس الرسمية





لفتت الى أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني، لا تألو جهدًا في تأهيل الطلاب و الخريجين لسوق العمل وفق أحدث المواصفات العالمية، حيث استطاعت رابطة خريجي جامعة عين شمس الرسمية أن تتيح لأعضائها العديد من المزايا التعليمية والتثقيفية وذلك من خلال الشراكة مع مؤسسة " بيرلتز " العالمية للغات.



