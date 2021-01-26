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تعليم

عميد آداب القاهرة: تقييمات لأعضاء هيئة التدريس على المقررات المطروحة ومدى تفاعل الطلاب

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:05 م
آداب القاهرة
آداب القاهرة
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أحمد الشاهد
قال الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، إن الكلية ستقوم بعمل تقييمات لأعضاء هيئة التدريس على البرامج الدراسية الخاصة بكل أستاذ، والتي تم طرحها على منصة بلاك بورد الخاصة بالكلية .

وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن هذه التقييمات تشمل مدى تفاعل الطالب مع كل أستاذ ، ومدى استيعاب الطلاب للبرامج والمقررات الدراسية وكيفية طرحها لهم .

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وأوضح "كامل" أن عملية التقييم مستمرة ودائمة وليست مرة واحدة فقط ، وذلك لمتابعة التفاعل بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس ، طوال العام الدراسي ، فأي شيء سواء في العملية التعليمية أو غيرها لا بد من تقييمه لمعرفة مدى فاعليته وتحقيقه للأهداف .

وأكد عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة على أن الجامعة تتابع طلابها خلال هذه الفترة ، وتتفاعل معهم على المنصات الالكترونية لدعم وتطوير مهاراتهم عليها .

وتابع ، أن الكلية تقوم بذلك من باب التوطين والترسيخ لمفهوم التواصل مع طلابها ، وطمأنتهم والعمل على دعمهم في الجوانب التي يحتاجون إليها ، حتى يكون الطالب تحت أعين الكلية وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة له .


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