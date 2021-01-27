مهندسين الإسكندرية تنظم يوما صحيا مجانيا لأعضاء النقابة وأسرهم





تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، ولجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار ، يوم صحى لأعضاء نقابة المهندسين وأسرهم بالمجان فى نادى المهندسين سابا باشا الجمعه القادمة 29 يناير 2021 من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الخامسة مساء.





وقال المهندس كريم الكسار ، رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية ، إن النقابة حريصة على تقديم خدمات صحية مجانية فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من انتشاء فيروس كورونا وتقديم خدمات طبية مميزة للمهندسين وأسرهم سواء من خلال اضافة خدمات طبية مجانية بكارنية النقابة فقط أو تقديم يوم صحى مجانى فى تخصصات عديدة.





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وأضاف أن اليوم الصحى الذى يتم تنظيمه الجمعه القادمة سيكون فى تخصصات العظام وقياس الضغط ومعدل السكر فى الدم وذلك بالتعاون مع أحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية، موضحًا أن الكشف الطبى سيكون وسط إجراءات وقائية واحترازية واشتراط الدخول بالكمامات كما يتم توفير تعقيم للأيدى قبل دخول غرفة الكشف بالإضافة إلى الالتزام بالأدوار والتباعد الأجتماعى.





وقد أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، رئيس النقابة ، والمهندس محمد فتح الباب رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إغلاق مقر نقابة المهندسين بالشاطبى ومركز الخدمات بنادى المهندسين بسابا باشا 4 أيام بدءًا من الخميس الموافق 28 يناير حتى الأحد 31 يناير 2021 لأعمال التطهير والتعقيم منعا لانتشار فيروس كورونا.