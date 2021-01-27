ارتفاع الاحتياطي وتراجع البطالة.. التخطيط توضح أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن توقعات المؤسسات الدولية جاءت إيجابية بشأن الاقتصاد المصري والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة وضمن الاقتصاديات القليلة في العالم التي حققت معدلات نمو إيجابي في ظل الأزمة، فحققت مصر معدل نمو بلغ 3.6%.

وأضافت هالة السعيد خلال فعاليات الاجتماع الدوري لمنتدى المستثمرين البريطانيين في مصر، أن معدل البطالة يبلغ حاليًا 7.3٪ انخفاضًا من 9.6٪ في الربع الرابع من العام الماضي، فيما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 40 مليار دولار، بعد انخفاضها إلى 36 مليار دولار في مايو الماضي خلال المرحلة الأولى من الوباء.

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اوتابعت: بالإضافة إلى تحقيق مصر فائضًا أوليًا في النصف الأول من 2020/2021، حيث تقلص إجمالي عجز الموازنة إلى 3.6٪ من 4.1٪ في نفس الفترة من العام المالي الماضي، فيما زادت إيرادات الدولة بنسبة 16٪ على أساس سنوي ، لتعويض الزيادة البالغة 10٪ في الإنفاق المطلوب أثناء الوباء.